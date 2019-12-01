Как правильно тренироваться: диетолог раскрыла секрет

Можно заниматься спортом натощак или нет зависит от того, какой цели нужно добиться: похудение или набор мышечной массы.

Диетолог Алла Манайкина на своей странице в Instagram объяснила, в чем заключается разница, и что можно есть перед тренировками.

"Те, кто работает на набор, как правило, выбирают силовые тренировки в зале. И вот в этом случае завтрак обязателен. Во-первых, углеводы и жиры необходимы для энергии, так как после сна все ваши запасы истощены, во-вторых, белок – строительный материал для мышц. Это значит, что завтрак должен быть полноценным и включать все три компонента: белки, жиры и углеводы", – уточнила диетолог.

Можно тренироваться натощак или нет pixel

По ее словам, варианты завтрака могут быть следующими: 1) омлет с овощами, сыром и цельнозерновым хлебом; 2) сырники; 3) творог или греческий йогурт с фруктами и гранолой; 4) каша с орехами и яйцом; 5) правильный сэндвич с курицей или рыбой, овощами и зеленью.

Уточняется, что необходимо сделать комфортный перерыв между завтраком и тренировкой, чтобы пища не доставила дискомфорта во время спорта.

Похудение и спорт - кардио pixabay

"Если же ваша цель – похудение, в этом случае наиболее подходят кардиотренировки средней интенсивности. Для лучшего результата рекомендуют заниматься натощак, но только при условии, что у вас хватает сил, не темнеет в глазах, не подташнивает и в целом самочувствие в пределах нормы. Если же есть что-то из перечисленного, то несложный завтрак примерно за час-пол просто необходим. Это может быть натуральный йогурт и банан, омлет с зеленью, смузи – что-то легкое, что не доставит вам дискомфорта на тренировке, но при этом даст сил", – добавила она.

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