Как правильно тренироваться: диетолог раскрыла секрет

Можно заниматься спортом натощак или нет зависит от того, какой цели нужно добиться: похудение или набор мышечной массы.
Диетолог Алла Манайкина на своей странице в Instagram объяснила, в чем заключается разница, и что можно есть перед тренировками.
"Те, кто работает на набор, как правило, выбирают силовые тренировки в зале. И вот в этом случае завтрак обязателен. Во-первых, углеводы и жиры необходимы для энергии, так как после сна все ваши запасы истощены, во-вторых, белок – строительный материал для мышц. Это значит, что завтрак должен быть полноценным и включать все три компонента: белки, жиры и углеводы", – уточнила диетолог.
Можно тренироваться натощак или нет
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По ее словам, варианты завтрака могут быть следующими: 1) омлет с овощами, сыром и цельнозерновым хлебом; 2) сырники; 3) творог или греческий йогурт с фруктами и гранолой; 4) каша с орехами и яйцом; 5) правильный сэндвич с курицей или рыбой, овощами и зеленью.
Уточняется, что необходимо сделать комфортный перерыв между завтраком и тренировкой, чтобы пища не доставила дискомфорта во время спорта.
Похудение и спорт - кардио
pixabay
"Если же ваша цель – похудение, в этом случае наиболее подходят кардиотренировки средней интенсивности. Для лучшего результата рекомендуют заниматься натощак, но только при условии, что у вас хватает сил, не темнеет в глазах, не подташнивает и в целом самочувствие в пределах нормы. Если же есть что-то из перечисленного, то несложный завтрак примерно за час-пол просто необходим. Это может быть натуральный йогурт и банан, омлет с зеленью, смузи – что-то легкое, что не доставит вам дискомфорта на тренировке, но при этом даст сил", – добавила она.
Пост для тех, кто, как и я, тренируется по утрам☀️. И тут сразу встаёт вопрос: завтракать до тренировки или лучше подольше поспать🤔? . Для начала надо понять, какую цель вы преследуете: похудение или набор мышечной массы. . Те, кто работает на набор, как правило, выбирают силовые тренировки в зале💪🏼. И вот в этом случае завтрак обязателен❗️Во-первых, углеводы и жиры необходимы для энергии, так как после сна все ваши запасы истощены, во-вторых, белок - строительный материал для мышц. Это значит, что завтрак должен быть полноценным и включать все три компонента☝🏼 - белки, жиры и углеводы. Какие варианты завтраков могут быть,например: ✅омлет с овощами, сыром и цельнозерновым хлебом ✅сырники ✅творог или греческий йогурт с фруктами и гранолой ✅каша с орехами и яйцом ✅правильный сэндвич с курицей или рыбой, овощами и зеленью. Главное выбрать наиболее комфортный перерыв между завтраком и тренировкой, чтобы он не доставил вам дискомфорта во время спорта. . Если же ваша цель похудение, в этом случае наиболее подходят кардиотренировки средней интенсивности🏃🏽♀️. Для лучшего результата рекомендуют заниматься натощак, но❗️только при условии, что у вас хватает сил, не темнеет в глазах, не подташнивает и в целом самочувствие в пределах нормы. Если же есть что-то из перечисленного, то несложный завтрак примерно за час-пол просто необходим☝🏼. Это может быть натуральный йогурт и банан, омлет с зеленью, смузи - что-то легкое, что не доставит вам дискомфорта на тренировке, но при этом даст сил 🚀 . . Не тренируйтесь зря, берите по максимум от ваших занятий с помощью правильно подобранного питания. А как вы обычно тренируетесь по утрам натощак или с завтраком🤔? . #диетолог#диетологминск#минскдиетолог#врачдиетолог#тренировки#спорт#пп#nutrition#nutritioncoach#nutritionist#dietplan#diet#диетологмосква#питаюсьвкусно#питаюсьправильно
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