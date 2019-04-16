Как не толстеть: раскрыт секрет самой стройной нации

Существует устоявшееся мнение, что француженки не толстеют, что объясняется размеренным и вдумчивым употреблением пищи.
Известный диетолог Альбина Комиссарова в Instagram раскрыла секрет самой стройной нации, рассказав, как именно питаются в самой романтической стране мира.
"Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи – время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем", – рассказала диетолог.
Paris-life.info
Во Франции не принято сидеть за столом с гаджетами, особенно в гостях, потому что это неприлично. По словам Комиссаровой, люди за едой общаются, таким образом, телефоны не отвлекают.
"Не кусочничают. У французов есть четкое время приемов пищи и чай-кофе со вкусняшками, как у нас не принято", – пояснила диетолог.
Францужнки
Vogue UA
Французы уделяют завтраку меньше внимания, чем это принято по правилам здорового питания. По словам Комиссаровой, она не поддерживает такой подход, хотя в таком случае люди потребляют меньше калорий в течение дня.
"Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку. Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно", – добавила она.
Вода – как часть рациона. Комиссарова напомнила, что в Украине и на постоветском пространстве до сих пор принято считать, что еду запивать вредно. Но пить воду нужно.
Кроме того, французы много ходят пешком и бегают. Они занимаются доступным спортом и не тратят деньги на спортзал.
"Наслаждаются едой! Это важно. Они едят и хлеб с глютеном, и сыр с лактозой, не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру", – резюмировала диетолог.
Как питаются французы? Конечно, побывав в Париже, пусть и 6 дней, я наблюдала, как же едят местные жители? Какие у них привычки? Какие особенности? Спасибо @petitebete и @nastya_from_paris, что помогали мне лучше понять Францию. Итак, мои личные наблюдения: ✅Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи - время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем. ✅Гаджеты за столом - убрать. Особенно в гостях. Это не прилично. За едой люди общаются, но не сидят в телефонах. Это очень хорошая Привычка, которая не отвлекает людей от приема пищи. ✅Не кусочничают. У французов есть четкое время приёмов пищи и чай-кофе со вкусняшками, как у нас, не принято. ✅Пропускают завтрак или едят что-то незначительное. Я не назову это хорошей привычкой, но так люди потребляют меньше калорий в течение дня. Тут я бы сделала вывод - не хотите есть, не надо себя заставлять. ✅Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку! ✅Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно. ✅Вода - как часть рациона. Вы часто видите за русским столом графин воды? Я - нет. У нас до сих пор люди считают, что еду запивать вредно. Мои французские друзья удивились, что кто-то так думает. Но пить воду можно и нужно, особенно, если хочется. ✅Много ходят пешком и бегают. Вместо того, чтобы тратить деньги на спортзал, лучше выбрать бесплатный доступный спорт. Тем более, когда вокруг такая архитектура. ✅Наслаждаются едой! Это важно! Они едят и хлеб(с глютеном) и сыр(с лактозой), не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру. ❤️Ну что, а вы француженка? 😄 Какие нашли у себя полезные привычки?
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог дала памятку для худеющих, которая помогает не сорваться с правильного питания на употребление всяких "вредностей".
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