Как не толстеть: раскрыт секрет самой стройной нации

Существует устоявшееся мнение, что француженки не толстеют, что объясняется размеренным и вдумчивым употреблением пищи.

Известный диетолог Альбина Комиссарова в Instagram раскрыла секрет самой стройной нации, рассказав, как именно питаются в самой романтической стране мира.

"Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи – время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем", – рассказала диетолог.

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Во Франции не принято сидеть за столом с гаджетами, особенно в гостях, потому что это неприлично. По словам Комиссаровой, люди за едой общаются, таким образом, телефоны не отвлекают.

"Не кусочничают. У французов есть четкое время приемов пищи и чай-кофе со вкусняшками, как у нас не принято", – пояснила диетолог.

Францужнки Vogue UA

Французы уделяют завтраку меньше внимания, чем это принято по правилам здорового питания. По словам Комиссаровой, она не поддерживает такой подход, хотя в таком случае люди потребляют меньше калорий в течение дня.

"Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку. Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно", – добавила она.

Вода – как часть рациона. Комиссарова напомнила, что в Украине и на постоветском пространстве до сих пор принято считать, что еду запивать вредно. Но пить воду нужно.

Кроме того, французы много ходят пешком и бегают. Они занимаются доступным спортом и не тратят деньги на спортзал.

"Наслаждаются едой! Это важно. Они едят и хлеб с глютеном, и сыр с лактозой, не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог дала памятку для худеющих, которая помогает не сорваться с правильного питания на употребление всяких "вредностей".

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