Как есть и не толстеть: Леся Никитюк поделилась главным секретом стройности

Украинская телезвезда, Insta-дива и ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, что помогает ей оставаться в форме на карантине.

Эксклюзивно с изданием OBOZREVATEL Никитюк поделилась советами о том, как есть и не поправляться. Особенно актуальны они для тех, кто хочет быстро и без вреда для здоровья вернуть утраченную форму после длительной изоляции.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

По словам Никитюк, раньше она ничего специально не делала, чтобы похудеть –насыщенный рабочий график и постоянная активность позволяли девушке есть практически все и не набирать лишние килограммы.

Все изменил карантин: сейчас Леся не снимается в проектах, а находится в городе Хмельницкий у родителей. На помощь ей пришел новый режим питания – интервальное голодание.

Instagram @lesia_nikituk

"Сейчас я много ем на завтрак и обед, чтобы вечером ничего не кушать. У меня интервальное голодание – между приемами пищи на ужин и завтрак проходит 16 часов", – поделилась секретом Леся.

При этом она уточнила, что также избирательно подходит к формированию своего рациона. Звезда уже несколько лет не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

Instagram @lesia_nikituk

Также недавно Никитюк перестала употреблять молочные продукты, оставила только соевое, овсяное и кокосовое молоко. Ведущая говорит, что после этого ее кожа стала выглядеть гораздо лучше. А еще Леся не забрасывает спорт – даже на карантине она ежедневно уделяет время тренировкам.

Отметим, в последнее время интервальное голодание получило огромную популярность – эту систему питания практикуют всемирно известные звезды, среди которых Дженнифер Энистон, Крис Прэтт, Холли Бэрри, Мобби, Кортни Кардашян и Хью Джекман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее личный тренер знаменитой певицы Адель рассказал, как ей удалось похудеть на 45 килограмм.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!