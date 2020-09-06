Ходьба на носках помогает похудеть – ученые

Регулярная ходьба на цыпочках способствует активному похудению.

Такой вывод сделали ученые университета Юты, США, на основе нового исследования, сообщает Science Daily.

В исследовании участвовали 27 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которые занимались разными видами бега или ходьбы.

Как оказалось, наименьшее количество энергии тратили те, кто ходил с опорой на пятку. Те же, кто ходил на цыпочках, расходовал на 83% энергии больше.

Ученые объяснили, что ходьба на носках повышает активность мышц голеностопного сустава, спины, колен и бедер. Поэтому для укрепления мышц и сжигания лишних килограммов рекомендуется ходить таким образом по пять минут в день.

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