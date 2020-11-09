Адель, Агилера и Могилевская: звезды, которые сильно похудели

Похудение – это всегда эпопея с диетами, спортом, ограничениями и жестким режимом. Именно поэтому многим людям так трудно взять силу воли в кулак и начать этот нелегкий процесс. Звезды шоу-бизнеса – также не исключение.

Келли Осборн и Джессика Симпсон, Наталья Могилевская и Руслана Пысанка – OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые заметно похудели и как им это удалось.

Рост – 161 см, сбросила 30 кг.

В первый раз Джессика Симпсон набрала большой вес после рождения первого ребенка в 2012 году. В последующие два года певица часто слышала нелестные отзывы о своей фигуре, а появление еще одного ребенка только усугубило ситуацию. Однако, звездная мама решила не унывать и взяла себя в руки.

За полгода Симпсон сбросила 30 килограммов. Секрет звезды – четыре раза в неделю занятия в тренажерном зале со звездным инструктором Харли Пастернаком и знаменитая диета Weight Watchers. Эта диета – система питания, в которой каждому продукту присваивается определенное количество очков в зависимости от калорийности и питательной ценности. У каждой весовой группы свое количество очков на день.

Рост — 160 см, сбросила около 15 кг.

В первый раз Зеллвегер набрала 15 килограммов для роли в фильме "Дневник Бриджит Джонс". Затем для роли в фильме "Чикаго" наоборот, похудела, а затем вновь в ее жизни появились "Дневники", для чего вновь звезде пришлось поправляться.

Но уже после второй части "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер обратилась к специалистам, чтобы вернуться в форму. Для актрисы диетолог создал специальную легкую программу, которая исключала мучное, сладкое, жирное и алкоголь. В рационе актрисы остались индейка, тунец, салаты и овощи на пару. Все продукты можно было употреблять без масла и соли.

Затем, через несколько месяцев, актриса перешла на жесткую диету: на целый день один грейпфрут, яблоко и апельсин, а также 2 литра воды и травяные чаи. Целый месяц звезда сидела на таком рационе и добилась результатов. Результат того стоил – Зеллвегер похудела на более, чем 20 килограммов.

Рост – 170 см, сбросила около 20 кг.

Актриса для роли в фильме "Талли" набрала больше 20 килограммов. При этом, Терон вспоминает, что набор веса дался ей нелегко и не приносил никакого удовольствия – наоборот, "повинность" есть стала большой проблемой для нее.

Неудивительно, что практически сразу после съемок она решила худеть. На это у актрисы ушло полгода, курс тренировок три раза в неделю, а также специальная диета.

"Я прошла через ад. Это был очень, очень длинный путь. На похудение мне потребовалось полтора года. Я переживала и не могла понять, почему это все происходит так медленно. Когда мне нужно было похудеть после съемок фильма "Монстр", я просто не ела 5 дней, и лишний вес ушел. Но тело в 27 лет ведет себя немного иначе, чем в 43 года, и это нужно понимать", – говорила актриса.

Рост — 175 см, сбросила 45 кг.

Наверное, похудение певицы Адель было самым заметным в 2020 году. Артистка сбросила 45 килограммов, и многие поклонники отмечают, что это случилось благодаря разводу. Худела Адель с личным тренером, которая потребовала сократить количество калорий. В результате, ежедневные две тысячи калорий разделили пополам, что принесло первые плоды уже в первые полтора месяца. Тренировки представляли собой микс из пилатеса и силовых упражнений.

Рост — 157 см, сбросила 20 кг.

Келли Осборн долгое время ассоциировалась с экстравагантной пышной бунтаркой. Певица красила волосы во всевозможные оттенки, и, несмотря на лишний вес, любила наряжаться в облегающие наряды и обтягивающие платья.

Но в 2019 году поклонники звезды удивились – певица похудела на 23 килограмма. Причем, вдохновило ее на такие перемены участие в шоу "Танцы со звездами", организаторы которого поставили ультиматум: или Осборн худеет на 10 кг, или ей ищут замену.

Осборн обратилась к тренеру, с которым занималась полгода. Кроме того, она избавилась от фастфуда в пользу легкой еды. Певица дала четыре совета для своих поклонников:

Не ограничивать себя в еде, но выбирать полезную и свежую пищу.

Исключить из рациона мучные изделия, сахар и алкоголь.

Делить количество еды на 4–5 приемов.

Позволять себе перекусывать, когда очень хочется есть, овощами и фруктами.

Рост — 157 см, сбросила около 25 кг

Всю жизнь от природы маленькая и пухлая Кристина Агилера борется с лишним весом. После рождения дочери Саммер, которую певица решила кормить грудью, она заявила поклонникам, что ей комфортно в таком весе (почти 80 килограммов) и худеть она не собирается.

Однако, в 2018 году звезда, на удивление всем, за несколько месяцев похудела с размера XL до заветного S. Секрет диеты звезды был прост: силовые и кардиотренировки, а также диета. В первый месяц Агилера употребляла не более 1600 килокалорий в день, чтобы не переедать и не вгонять организм в стресс, а затем снизила количество до 1200.

Рост – 180 см, сбросила 20 кг

В начале свой телевизионной карьеры Маша Ефросинина была статной и высокой. Всему виной – лишние 20 килограммов. При этом, сама телеведущая отмечала, что ей такое положение вещей не нравилось, как и отражение в зеркале. С 2010-х она решила заняться собой и буквально за год сбросила 20 кг, удивив поклонников.

Сейчас Ефросинина рассказывает не только о своей борьбе с лишним весом, но и завела целую рубрику в своих соцсетях, где рассказывает о правилах питания для стройной фигуры. Так, телеведущая отметила шесть главных правил своего похудения:

Исключить выпечку

Полный отказ от мяса

Никакой сладкой газировки

Консервы под запретом

Никаких копченостей

Отказ от молока

Только здоровые сладости.

Рост – 168 см, сбросила 42 кг.

Руслана Писанка долгое время была самой знаменитой пышечкой украинского телевидения. Неоднократно телеведущая худела, но затем вновь поправлялась. В конце 2017 года звезда решила дать последний бой лишнему весу и для этого обратилась на программу "Зважені та щасливі".

В результате, вместе с мужем Игорем Исаковым, Писанка похудела на 40 килограммов. В финал проекта телеведущая не прошла, но привлекла к шоу много внимания за счет своего участия. Кстати, похудение осуществило мечту Писанки – чтобы муж вынес ее на руках после росписи. Это стало возможным после участия в программе. Сейчас актриса продолжает занятия спортом и старается придерживаться определенных правил питания.

Рост – 162 см, сбросила 25 кг.

Певица Наталья Могилевская долгое время не могла справиться с лишним весом, но в 2017 приятно удивила своих поклонников. Для повторного участия в шоу "Танцы со звездами" звезда похудела на 25 килограммов!

Как рассказала Могилевская, сбросить лишний вес ей помогла особенная диета и постоянные физические нагрузки. Главный принцип ее диеты – никогда не быть голодной. Певица питается небольшими порциями по 4-5 раз в день, поэтому она всегда сыта. В первой половине дня важно принимать углеводы с овощами и фруктами, во второй – белки с овощами. Кроме того, артистка постоянно посещает спортзал. Также ежедневно гуляет на свежем воздухе по 15-30 минут.

Рост – 165 см, сбросила 10 кг.

Крупная звезда украинского рэпа Alyona Alyona добилась успеха, невзирая на свои формы и объемы. Весит певица больше 100 килограммов, но летом 2020 года она решила сбросить 29 килограммов. Сейчас она уже потеряла 10 килограммов и планирует еще почти за год сбросить оставшийся объем.

Прежде всего, рэперша прошла медицинское обследование, которое показало, что Alyona Alyona в шаге от диабета, а также имеет проблемы с печенью и другими органами. Затем вместе с диетологом певица пересмотрела свой рацион, ограничив себя во многом, вплоть до белого риса и сделала строгий пищевой режим: ест звезда в четкое время и полностью исключает перекусы, которые поднимают уровень сахара в крови. Кроме того, исполнительница регулярно занимается физическими упражнениями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие косметические процедуры и массажи помогут сбросить вес.