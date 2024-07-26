Звезды вернули в моду аксессуар для волос, который был популярен в 90-е годы. Фото

Знаменитости возродили этот ностальгический тренд моды 90-х, а соцсети стали тому подтверждением. Такие аксессуары, как пирсинг и заколки для волос в виде бабочек, снова в моде, но теперь пришло время для хлопковой повязки на голову.

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Множество звезд вдохновились Шер Горовиц и Дайонн Девенпорт из фильма 1995 года "Бестолковые" (англ. – "Clueless"), собирая волосы назад с помощью удобной повязки в разгар лета. Например, 31-летняя певица Селена Гомес впервые была замечена с одной из трендовых повязок в своем музыкальном клипе "Love On", вышедшем еще в феврале этого года, пишет NY Post.

Звезда продолжила возрождать тренд в серии селфи, опубликованных в своих Instagram-stories в начале июля. Актриса дополнила повязкой на голову шикарное платье без бретелей, направляясь на приватную пляжную вечеринку вместе со своим бойфрендом Бенни Бланко. Фан-аккаунт Гомес даже опубликовал детскую фотографию звезды, на которой она носит точно такой же аксессуар для волос. Разница лишь в том, что снимок был сделан более 20 лет назад.

Но Гомес далеко не единственная знаменитость, присоединившаяся к тренду. 32-летняя модель Оливия Калпо поделилась фотографиями в Instagram, на которых поддерживает своего мужа регбиста Кристиана МакКеффри во время игры в черной хлопковой повязке.

Тем временем модель Лори Харви была замечена в классическом спортивном образе, дополнив его аксессуаром, черными солнцезащитными очками и большими серьгами-кольцами.

Модели Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и Никола Пелтц Бекхэм – среди других лидеров, превративших повязку в один из самых горячих трендов 2024 года.

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