Сапоги-копыта лошади произвели фурор в сети: это может быть новым трендом осени 2024 года.

После резонансного тренда на минималистическую обувь от Maison Margiela, напоминающую копыта, на замену пришла новая тенденция, еще более реалистичная. Эксперты предсказывают, что сапоги-копыта из коллекции осень/зима 2024 года от бренда Alexander McQueen станут хитом сезона.

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Ботинки под названием Hoof Boots произвели сенсацию в Интернете, пишет Dscene. Ажиотаж вокруг экстравагантной обуви знаменует их популярность среди инфлюэнсеров.

Hoof Boots – это смелое сочетание высокой моды и анималистического дизайна, что расширяет границы традиционной обуви. Это альтернатива Maison Margiela, однако более реалистичная и с впечатляющей детализацией. Выразительный дизайн копыта добавляет мифической атмосферы, сочетая дикую и городскую природу так, как это удается только Alexander McQueen.

Сапоги McQueen Hoof Boots призваны увлечь воображение энтузиастов экспериментальной моды. Такие личности как Джулия Фокс и Чарли XCX, известные своим смелым модным выбором, кажутся вероятными кандидатами в защиту этих авангардных ботинок. Потенциал сапог стать самой популярной обувью сезона заключается в их уникальной способности сочетать фантазию с модой, предлагая свежий и провокационный взгляд и бросая вызов обыденности.

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