Звездная стилистка дала совет, как определить цвет одежды, который идеально вам подходит: лайфхак

Украинская стилистка Юлико, работающая со звездами, поделилась советами, как выбрать правильный цвет одежды, чтобы выглядеть непревзойденно и скрыть недостатки кожи. Оказывается, даже неправильный оттенок блузки может повлиять на общую картину.

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На своей странице в Instagram Юлико рассказала, что правильно подобранная цветовая палитра одежды подчеркнет яркость глаз и сияние кожи. И наоборот, некоторые оттенки в гардеробе выделят синяки под глазами, морщинки и покраснения. Эксперт в моде уверяет, что выбрать правильные вещи можно даже дома и это не займет много времени.

Юлико советует подойти к окну примерно в 10-11 часов утра, когда солнце в своем пике. Достаточно взять несколько вещей разных цветов и поочередно прикладывать к лицу. В зеркале стоит обратить внимание, не делает ли вещь определенного оттенка синяки под глазами темнее, какого цвета становится тон кожи и не подчеркивает ли она второй подбородок.

Таким образом, можно понять, какой цвет подходит, а какой нет. Если сложно определиться сразу, можно сфотографировать каждую вещь разного оттенка у лица, а затем хорошо рассмотреть фото.

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