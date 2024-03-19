Звезда соцсетей, которая в свои 64 года выглядит максимум на 40, поделилась секретами молодости: что она ест и в чем суть правила 90/10

64-летняя Гарра Браун стала звездой социальных сетей, а ее видео набирают миллионы просмотров. Однако комментаторы не верят, что женщина уже в таком возрасте, когда ее можно назвать бабушкой.

Контент американки посвящен красоте и молодости, а сама женщина стремится быть "подтянутой и уверенной в себе в любом возрасте", пишет NY Post. На одном из роликов Браун выходит из бассейна, показывая свою стройную фигуру.

Звезда соцсетей начала тренироваться всего в 61 год. Гарра Браун не скрывает своего секрета похудения и вечно свежего вида – все сводится к одному простому правилу питания, которое она всегда соблюдает. "Это те продукты, которые я покупаю еженедельно. Я практикую правило 90/10, – написала она в посте. – Девяносто процентов пищи с высоким содержанием питательных веществ и 10 процентов вкусных, но не совсем полезных блюд".

Блогер рассказала своей аудитории, что соблюдение плана помогло ей сбросить жир на животе, который появился во время менопаузы, сделав ее более стройной и сильной. Она также показала продукты, обязательно присутствующие в ее рационе.

Черника и малина

По данным многих исследований, ягоды являются одними из самых полезных продуктов. "В среднем люди, которые едят больше ягод, кажется, живут немного дольше", – сказал Эрик Римм, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения. Миска свежих ягод в день в сезон является хорошей рекомендацией, говорит Римм, однако эксперты не запрещают и замороженные ягоды.

Оливковое масло

Исследование 2023 года показало, что оливковое масло может "уничтожить жир на животе, вызванный старением" – именно с этим боролась Браун. Этот продукт также связан со здоровьем сердца и долголетием.

Миндальное молоко, фисташки и арахисовое масло

Такие орехи как фисташки являются еще одним основным продуктом в рационе американки. По мнению специалистов, потребление определенных древесных орехов также может помочь снизить жир на животе. Эксперты регулярно отмечают питательность орехов, ссылаясь на антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут помочь замедлить процесс старения.

Лосось и палтус

Браун рассказала своим поклонникам, что она любит есть рыбу на ужин, чтобы получить белок. Многие исследования связывают потребление двух рыбных блюд в неделю с понижением риска смертности. Жирная рыба также наполнена антиоксидантами, которые могут помочь улучшить внешний вид, замедляя признаки старения.

Огурцы и зелень

Зелень является большой частью секрета молодости Браун – она любит огурцы, салат ромен, зеленую капусту и кинзу. Три порции овощей в день могут способствовать долголетию, согласно исследованию Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета имени Чана.

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