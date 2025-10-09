Женский костюм 1980-х годов неожиданно вернулся в моду: что носить в офис и быть стильной

Довольно нередко модные тенденции, которые казалось бы потеряли свою актуальность много лет назад, приобретают бешеную популярность в современном мире. Так, например, произошло с деловыми женскими костюмами "power suit", которые были главным трендом 1980-х.

Эти стильные и несколько консервативные образы уже заполонили подиумы мировых брендов, таких как Versace, Ferragamo и Yves Saint Laurent, сообщает Glamour. Они привлекают внимание модниц своим необычным фасоном, что поможет выглядеть непревзойденно и одновременно сдержанно на работе в офисе.

Power suit (костюм "силы") – одежда, которая символизирует авторитет и уверенность женщины. Такой костюм состоит из объемного пиджака с подкладками на плечах, брюк, или же юбки-карандаша.

В 1980-х годах такие деловые образы фактически стали униформой для карьеристок, ведь тогда женщины начали занимать руководящие должности в бизнесе, политике и других сферах, где раньше доминировали мужчины. Строгие костюмы будто придавали владелицам чувство силы и помогали подтвердить свой высокий статус. Кстати, этот стиль был отлично продемонстрирован в сериале "Династия", который выходил на экраны с 1981 по 1989 год.

В целом в последнее время тенденция носить деловую одежду даже за пределами работы становится все более популярной. Возрождение моды на "power suit" может быть связано со стилем "офисной сирены", который на протяжении нескольких сезонов не теряет актуальности. Для эстетики office siren также присущи сдержанные цвета, юбки, пиджаки и очки.

