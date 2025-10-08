Простые капронки в прошлом: Памела Андерсон показала, какие колготки будут в моде осенью

Мода никогда не стоит на месте, поэтому каждый сезон даже самые базовые элементы гардероба могут заиграть совершенно новыми красками. Это прекрасно продемонстрировала американская актриса Памела Андерсон, появившись на показе новой коллекции бренда Valentino в кружевных капронках, которые будут трендом этой осени.

Такой вариант колготок выглядит значительно эффектнее и поможет легко добавить особого шарма любому образу, пишет Vogue. Выбрав более яркий оттенок этого элемента гардероба вы создадите интересный акцент в своем луке.

Черные кружевные капронки

Памела Андерсон показала, как можно застилизовать черные кружевные колготы. Она одела темное платье с мерцающими деталями на воротничке и рукавах, которое сочетала с контрастными туфлями на каблуках цвета фуксия.

Если же хочется немного больше поэкспериментировать с оттенками, попробуйте скомбинировать черные кружевные капронки с коричневой одеждой. Беспроигрышным вариантом будет и сочетание элегантных колготок с более грубыми сапогами.

Капронки в белом цвете

Белые колготки станут идеальным выбором для ценителей романтичных и элегантных аутфитов. В сочетании с мини-платьями и юбками они будут выглядеть непревзойденно.

Яркие оттенки

Пасмурная осенняя погода часто побуждает модниц создавать эффектные и более "веселые" образы. Для этого точно пригодятся кружевные капронки зеленого, красного или синего цветов. Яркие колготы сделают даже монохромный лук невероятно интересным.

