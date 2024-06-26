Жакет под цвет глаз и любимая брошь. Елена Зеленская поразила новым стильным образом

Жена украинского президента Елена Зеленская примерила новый стильный образ в свежем и ярком оттенке, подчеркнувшем цвет ее глаз. Первая леди дополнила наряд любимой брошью, которой украшает одежду в особо ответственные дни.

Видео дня

Новый лук украинка продемонстрировала на видео и фото в своих соцсетях. Посты были посвящены гендерному равенству в украинской дипломатии, где 22% руководителей дипломатических миссий – женщины.

Елена Зеленская обратилась к аудитории в жакете цвета морской волны, у которого был холодный, глубокий подтон. Хотя одежда была гораздо темнее, чем цвет глаз первой леди, она красиво оттеняла их.

Жакет спикера был застегнут на пуговицы, а на его лацкан супруга президента Украины прикрепила брошь, которую уже можно назвать одной из ее любимых.

Украшение в форме государственных границ, что напоминает о цельности и суверенитете Украины, уже не впервые украшает наряды Елены Зеленской. Похожий аксессуар, но исполненный из золота, она в свое время демонстрировала на встрече с сообществом "Бизнес без барьеров" и Третьем Саммите первых леди и джентльменов. Создал эту символическую брошь бренд GASANOVA.

Серебряный вариант можно было увидеть на жакете украинки во время визита в Берлин. В Германии общественная деятельница провела ряд встреч, где в очередной раз напомнила о войне и встретилась с героями, получившими ранения на войне с РФ.

Ранее OBOZ.UA писал о 7 брошках первой леди Украины, которыми она украшает свои деловые образы. Каждая из них несет в себе немаловажный смысл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!