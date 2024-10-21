Зендея повторила культовый образ Шер из 70-х. Фотосравнение

Американская актриса Зендея поразила поклонников своим смелым образом, в котором появилась на 39-й торжественной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Звезда сериала "Эйфория" повторила культовый аутфит одной из виновниц триумфального мероприятия, певицы Шер, в которой та позировала перед камерами еще в 70-х.

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На красную дорожку в Кливленде, штат Огайо, 28-летняя знаменитость вышла в "голом" платье из коллекции дизайнера Боба Маки, созданного в начале нашего столетия, пишет Daily Mail. В символическом образе актриса со сцены публично выразила уважение легендарной исполнительнице.

На важном событии Зендея появилась в откровенном винтажном платье с открытой спиной и животом. Юбка и верхняя часть аутфита соединялись несколькими тонкими бретельками, а весь наряд был покрыт бисером и мерцающими камнями.

Знаменитость добавила несколько интересных элементов к своему образу, отдав предпочтение золотым каблукам и массивному браслету. Зендея не экспериментировала с прической и макияжем, чтобы не выглядеть слишком наляписто, поэтому предпочла распущенные волосы с центральным пробором. Она выделила взгляд коричневыми тенями, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Сама же Шер продемонстрировала подобное "голое" платье еще в 1972 году. Тогда певица также воспользовалась услугами Боба Маки, создавшего не один культовый аутфит для 78-летней знаменитости.

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