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Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
2,0 т.
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Американская актриса Блейк Лайвли очаровала фанатов выходом на красную дорожку в Нью-Йорке по случаю премьеры новой романтической драмы "Все закончится с нами" (англ. – "It Ends with Us"), где она сыграла главную роль. 36-летняя звезда нарядила винтажное платье Versace, которое носила Бритни Спирс в 2002 году.

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В сети сравнили образы актрисы и певицы. "Это настоящее платье Бритни, – эксклюзивно рассказала Лайвли журналу People. Стилисты Блейк уделили особое внимание цветочным мотивам в одежде во время пресс-тура знаменитости. Все потому, что героиня фильма Лили Блум, имя которой переводится дословно как "цветущая лилия", работает флористом.

Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Разноцветное платье Versace усыпано блестками и украшено цветами на талии. Фасон имеет вырез на одном плече и другой вырез в лифе. Лайвли дополнила образ кольцами из изысканной ювелирной линии Лоррейн Шварц, каждое из которых соответствовало цветам платья, включая яркий розовый и пастельно-голубой, а также парой висячих сережек тех же цветов. В качестве обуви актриса надела радужные каблуки с ремешками.

Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Светящиеся блестки можно было увидеть и в макияже Блейк. Она выбрала нежно-розовые тени для век, подходящих к матовой помаде. Лайвли оставила свои длинные волнистые распущенные волосы, которые каскадом спадали по спине.

Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Звезда также обратилась к Спирс в своих Instagram Stories: "Сегодняшнее настроение. Непревзойденная королева, которая заставила всех нас сверкать, писать и делиться своими историями, – написала она над фотографией певицы в костюме Versace. – Бритни, у всех нас, представителей миллениалов, есть история о мгновении или годах, когда ты заставила нас сиять".

Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Фанаты актрисы увлечены цветочными образами, которые она надевала во время промо "Все закончится с нами". В частности, Блейк удивляла публику белым платьем с тысячами пуговиц и розовым платьем с сухими полевыми цветами. Премьера романтической драмы в Украине намечена на 8 августа 2024 года.

Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото
Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

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