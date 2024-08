Блейк Лайвли повторила культовый образ Бритни Спирс 2002 года. Фото

Американская актриса Блейк Лайвли очаровала фанатов выходом на красную дорожку в Нью-Йорке по случаю премьеры новой романтической драмы "Все закончится с нами" (англ. – "It Ends with Us"), где она сыграла главную роль. 36-летняя звезда нарядила винтажное платье Versace, которое носила Бритни Спирс в 2002 году.

В сети сравнили образы актрисы и певицы. "Это настоящее платье Бритни, – эксклюзивно рассказала Лайвли журналу People. Стилисты Блейк уделили особое внимание цветочным мотивам в одежде во время пресс-тура знаменитости. Все потому, что героиня фильма Лили Блум, имя которой переводится дословно как "цветущая лилия", работает флористом.

Разноцветное платье Versace усыпано блестками и украшено цветами на талии. Фасон имеет вырез на одном плече и другой вырез в лифе. Лайвли дополнила образ кольцами из изысканной ювелирной линии Лоррейн Шварц, каждое из которых соответствовало цветам платья, включая яркий розовый и пастельно-голубой, а также парой висячих сережек тех же цветов. В качестве обуви актриса надела радужные каблуки с ремешками.

Светящиеся блестки можно было увидеть и в макияже Блейк. Она выбрала нежно-розовые тени для век, подходящих к матовой помаде. Лайвли оставила свои длинные волнистые распущенные волосы, которые каскадом спадали по спине.

Звезда также обратилась к Спирс в своих Instagram Stories: "Сегодняшнее настроение. Непревзойденная королева, которая заставила всех нас сверкать, писать и делиться своими историями, – написала она над фотографией певицы в костюме Versace. – Бритни, у всех нас, представителей миллениалов, есть история о мгновении или годах, когда ты заставила нас сиять".

Фанаты актрисы увлечены цветочными образами, которые она надевала во время промо "Все закончится с нами". В частности, Блейк удивляла публику белым платьем с тысячами пуговиц и розовым платьем с сухими полевыми цветами. Премьера романтической драмы в Украине намечена на 8 августа 2024 года.

