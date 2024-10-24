Зеленская в Португалии повторила элегантный образ: как выглядит один из любимых костюмов первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская повторила элегантный образ в цвете баклажан, нарядив брючный костюм на конференцию в Эшториле, Португалия. Событие собрало вокруг себя лидеров государств, руководителей международных организаций, а также ученых, бизнесменов с целью обсудить актуальные вопросы.

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Для официального визита супруга президента Владимира Зеленского избрала монохромный наряд в глубоком фиолетовом оттенке. Первая леди надела пиджак на запах и подчеркнула талию ремешком в тон с золотой пряжкой. Образ дополнили классические длинные брюки, а туфли-лодочки, выполненные в той же цветовой гамме, удлинили силуэт.

В качестве прически Елена Зеленская выбрала боковой пробор и естественную укладку. На общественной деятельнице сверкали золотые серьги, представлявшие собой два массивных круга, соединенных между собой.

В костюме баклажанового цвета первую леди можно было увидеть и раньше – такой же ансамбль она нарядила в прошлом месяце на встречу с губернатором штата Мораль Гили. Тогда Зеленская посетила старейшее высшее учебное заведение США – Гарвардский университет. Фото – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания: этот цвет ошибочно называют "скучным". Подробности – в нашем материале.

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