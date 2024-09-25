Первая леди выбирает баклажановый. Елена Зеленская показала идеальный образ на осень-2024

Во время официального визита в Массачусетс первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с губернатором штата Мораль Гили и посетила стены старейшего вуза США, Гарвардского университета. Для деловых встреч общественный деятель выбрала идеальный осенний образ – стильный костюм цвета баклажан.

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Новыми фотографиями супруга президента Владимира Зеленского поделилась в официальном Telegram-канале. Несмотря на то, что представительница Украины предпочитает сдержанный стиль на дипломатических мероприятиях, это не мешает ей демонстрировать трендовые луки.

Для разговора с Мораль Гили Елена Зеленская предпочла монохромный образ, где соединила баклажановый костюм с кожаным ремешком и каблуками в тон. Она гармонично скомбинировала глубокий оттенок образа с массивными серьгами-пусетами в форме капли.

Жена украинского гаранта предстала перед публикой в Массачусетсе с распущенными волосами, которые немного подкрутили на кончиках. Первая леди традиционно предпочла нюдовый макияж, подчеркнув зеленый цвет глаз темно-коричневыми тенями.

Елена Зеленская отметила, что во время официальной встречи ей удалось поблагодарить официальных представителей штата Массачусетс, которые с самого начала полномасштабной войны помогают в реабилитации и протезировании украинцев.

В частности, общественный деятель пообщалась со студентами Гарвардского университета: "Рассказывала им, что переживает, борясь с российской агрессией, Украина. О том, что, кроме защиты жизни современников, украинцам приходится отвоевывать и своих классиков – ученых и художников, чьи имена империя когда-то присвоила: от Казимира Малевича до Сергея Королева".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда.

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