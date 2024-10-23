Этот цвет ошибочно называют 'скучным': Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская одела на встречу в Одессе деловой серый костюм. Этот цвет ошибочно считается тусклым, и супруга президента на собственном примере продемонстрировала, как можно стилизовать графитовый элемент гардероба и оставаться в центре внимания.

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Соответствующее фото с события было опубликовано в официальном Telegram-канале Елены Зеленской. Серый оттенок уже не считается чем-то скучным и банальным, ведь он является хорошой базой и позволяет создавать как повседневные, так и формальные образы.

Жена президента удачно скомбинировала сдержанный костюм с синей рубашкой, украшенной минималистичными узорами. Обувь у первой леди была черного цвета на невысокой платформе. Из украшений она выбрала серьги из золота. Для тех, кто любит более яркие образы, существует множество вариантов сочетания этого оттенка.

Серый с вишневым

Изюминка именно в контрасте – яркий вишневый оживляет нейтральную базу, а серый приглушает агрессивность. Не следует забывать, что яркие оттенки тоже в тренде осеннего сезона 2024 года. Как вариант, можно надеть серые брюки, а сверху накинуть акцентный свитер.

Серый и розовый

Вместе эти оттенки могут образовать нежные, романтические и утонченные образы. Оба цвета хорошо гармонируют между собой, что позволяет создавать женственные и светлые комбинации для любого события.

Серый и черный

Классика, которая всегда будет актуальна. Сочетание этих цветов всегда выглядит стильно.

Серый и голубой

Такой образ подойдет к любому неформальному событию. Классические джинсы светлого оттенка позволяют создать непринужденный лук, а серый верх придает ему расслабленность.

Серый и зеленый

Нежные оттенки зеленого в сочетании с серым выглядят свежо и умеренно ярко. Приглушенный цвет можно добавить как в одежде, так и в аксессуарах: сумке, обуви или шарфе.

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