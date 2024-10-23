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Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
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Этот цвет ошибочно называют 'скучным': Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская одела на встречу в Одессе деловой серый костюм. Этот цвет ошибочно считается тусклым, и супруга президента на собственном примере продемонстрировала, как можно стилизовать графитовый элемент гардероба и оставаться в центре внимания.

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Соответствующее фото с события было опубликовано в официальном Telegram-канале Елены Зеленской. Серый оттенок уже не считается чем-то скучным и банальным, ведь он является хорошой базой и позволяет создавать как повседневные, так и формальные образы.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Жена президента удачно скомбинировала сдержанный костюм с синей рубашкой, украшенной минималистичными узорами. Обувь у первой леди была черного цвета на невысокой платформе. Из украшений она выбрала серьги из золота. Для тех, кто любит более яркие образы, существует множество вариантов сочетания этого оттенка.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Серый с вишневым

Изюминка именно в контрасте – яркий вишневый оживляет нейтральную базу, а серый приглушает агрессивность. Не следует забывать, что яркие оттенки тоже в тренде осеннего сезона 2024 года. Как вариант, можно надеть серые брюки, а сверху накинуть акцентный свитер.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Серый и розовый

Вместе эти оттенки могут образовать нежные, романтические и утонченные образы. Оба цвета хорошо гармонируют между собой, что позволяет создавать женственные и светлые комбинации для любого события.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Серый и черный

Классика, которая всегда будет актуальна. Сочетание этих цветов всегда выглядит стильно.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Серый и голубой

Такой образ подойдет к любому неформальному событию. Классические джинсы светлого оттенка позволяют создать непринужденный лук, а серый верх придает ему расслабленность.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

Серый и зеленый

Нежные оттенки зеленого в сочетании с серым выглядят свежо и умеренно ярко. Приглушенный цвет можно добавить как в одежде, так и в аксессуарах: сумке, обуви или шарфе.

Этот цвет ошибочно называют "скучным": Елена Зеленская показала, как носить серый костюм и оставаться в центре внимания. Фото

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