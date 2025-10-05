Назван цвет, ставший хитом осени: его выбирают все модницы
Осенью поменялись акценты в модных цветах. Каждый год индустрия определяет оттенки, которые будут доминировать в гардеробах, на подиумах и в массмаркете. Если в прошлом сезоне лидером стал насыщенный красный и масляно-желтый, то этой осенью аналитики и стилисты отмечают новый тренд – зеленый (dill green).
Этот оттенок стремительно набирает популярность в коллекциях ведущих модных брендов и уже появляется в массовом сегменте, претендуя на статус главного цвета сезона. Детали рассказало издание WhoWhatWear.
Что такое dill green
Этот цвет – нечто среднее между глубоким лаймом и приглушенным лесным зеленым. Его сложность – в многослойности: dill green не кричащий, но и не слишком нейтральный. Он дарит образу энергию без чрезмерной экстравагантности, сохраняя естественную утонченность и лаконичность.
Именно поэтому его охотно включают в базовый осенний гардероб, наряду с шоколадным, серым меланжем или темно-бордовым.
Цвет с подиума: где появился dill green
Цвет стал акцентным элементом осенне-зимних коллекций 2025 года на подиумах Saint Laurent, Hermès, Tom Ford. Дизайнеры использовали этот цвет в сочетаниях с насыщенным черным, сливовым, оливковым и даже различными оттенками самого зеленого, создавая многогранные монохромные образы или неожиданные контрасты.
Чем привлекает dill green
- Универсальность: легко сочетается с летними розовыми, лимонными или белыми тонами, но не менее эффектно смотрится в осенних дуэтах – с серым, бордовым или коричневым.
- Сдержанность с характером: в отличие от ярко-зеленого или лаймового, dill green не "перегружает" образ, а наоборот – добавляет глубины.
С чем сочетать:
- С глубоким бордо – для вечернего акцента;
- С серым и черным – для деловых и сдержанных образов;
- С розовым или лимонным – чтобы продлить лето в гардеробе;
- Как аксессуарный акцент – сумки, обувь, шарфы.
Если вы ищете способ обновить осенний гардероб без радикальных изменений, обратите внимание на dill green. Неожиданный, но меткий оттенок дополнит как минималистичные образы, так и более креативные стилизации.
