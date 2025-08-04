Какие тренды будут популярными в начале осени: топ-5

В начале осени 2025 модные образы предлагают не просто новые вещи, а настоящий взрыв стильных идей, которые уже активно появляются в социальных сетях. Переход между летом и осенью — это идеальное время, чтобы изменить свой гардероб и освежить стиль.

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Пятерка трендов сочетает в себе комфорт, практичность и яркую индивидуальность. От возвращения капри до многослойных браслетов и обновленного горошка — каждый из трендов легко адаптируется под разные настроения и погоду.

Эти вещи подходят как к сандалиям в жару, так и к сапогам, когда похолодает, отмечают стилисты. Разнообразие стилей позволяет каждому найти что-то свое: от классики до экспериментов.

Капри

Укороченные брюки капри официально возвращаются на модную арену. Они стали более элегантными и универсальными — их легко комбинировать с различными типами обуви и верхней одежды. Стоит выбирать как нейтральные приталенные варианты, так и спортивные модели на резинке. Капри создают впечатление непринужденного, но продуманного образа, и прекрасно подходят для переходной погоды.

Примеры образов:

Укороченный тренч + черные капри + туфли на каблуке с ремешками

Клетчатый жакет + белые капри + белая футболка + белые сандалии

Шелковый платок + черный топ + черные капри + мюли с острым носком

Браслеты-банглы

Браслеты-банглы стали настоящим аксессуаром сезона. Их носят в нескольких слоях: от массивных вариантов из смолы до изящных золотых моделей. Главное — не бояться наслаивать. Эти украшения придают образу завершенности, особенно если сочетать их с короткими рукавами или вязаными вещами.

Примеры образов:

Черное мини-платье + шарф-пояс + браслеты + балетки

Черный топ без бретелек + белые брюки + браслет + балетки

Принт "горошек"

Классический горошек вернулся, но на этот раз — в обновленном виде. Ткани стали изящнее, цветовые сочетания — смелее, а силуэты — современными. Это может быть как прозрачная юбка с принтом, так и платье миди или комплект с игривым настроением.

Примеры образов:

Кожаный блейзер + юбка в горошек + мюли

Майка + макси-юбка в горошек + босоножки на каблуке

Пояс-шарф

Пояса из шарфов — простой, но стильный трюк, добавляющий образу изысканности. Их можно завязывать сбоку или на талии, добавляя легкости любому наряду. Такой аксессуар легко интегрируется в повседневный гардероб и добавляет нотки цвета.

Примеры образов:

Облегающая майка + свободные брюки + шарф-пояс + туфли на каблуках

Белый корсетный топ + свободные брюки + шарф-пояс + босоножки

Брюки-джин (genie)

Брюки-джин стали одной из самых неожиданных модных заявок сезона. Объемные, легкие и интересные по форме, они сочетаются как со строгими рубашками, так и с романтичными топами. Это не просто тренд, а центральный элемент образа для тех, кто не боится экспериментов.

Примеры образов:

Топ с принтом + брюки-джин + сандалии на ремешках

Рубашка на пуговицах + белая майка + брюки-джин + балетки

OBOZ.UA предлагает узнать, какие джинсы вернутся в моду осенью 2025.

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