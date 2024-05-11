Замаскирует темные круги под глазами: как правильно делать бейкинг

Каждая женщина стремится иметь безупречный внешний вид, но с некоторыми недостатками кожи справиться невероятно тяжело. Темные круги под глазами могут быть настоящей проблемой, ведь они делают лицо уставшим и нездоровым.

К счастью существует простой и эффективный способ замаскировать эту проблему. О нем подробнее рассказал Womans World.

Как правило, женщины пытаются замаскировать темные круги с помощью консилера, однако если нанести его слишком плотно, то со временем он начинает расплываться, трескаться и забивать морщины, подчеркивая их. Однако это можна исправить, применив технику под названием бейкинг.

Бейкинг

Бейкинг – это техника нанесения пудры, которая используется для закрепления корректора под глазами, для гладкого, устойчивого покрытия, которое уменьшает тонкие морщинки и освещает темные круги.

Кроме того, этот способ поможет легко убрать с нижнего века тени, осыпавшиеся во время макияжа глаз.

Однако эксперты предупреждают, что эта техника подойдет только тем, кто использует много жирного или очень увлажняющего корректора. Если вы предпочитаете матовый консилер, или наносите мало косметики, то этот шаг стоит пропустить.

Пошаговая инструкция

Для бейкинга лучше выбирать легкую пудру с тонким помолом и полупрозрачным покрытием. Также если у вас зрелая кожа с морщинами, то следует наносить достаточно тонкий слой пудры, чтобы излишки не забились в заломы кожи.

Нанесите на участок под глазами увлажняющий крем и дайте ему впитаться полностью; Нанесите праймер и консилер, как обычно, и хорошо растушуйте; Нанесите толстый пласт пудры с помощью слегка влажного спонжика для макияжа. Но не давите и не вбивайте пудру в макияж слишком сильно, чтобы верхний слой можно было легко смахнуть; Подождите 5-10 минут, пока тепло вашего тела не "запечет", то есть окончательно не закрепит макияж под глазами. В это время вы можете сделать макияж глаз; Снимите излишки пудры пушистой кисточкой или спонжиком для макияжа. Техника бейкинга лучше работает на участке под глазами, но при необходимости вы можете использовать ее на носу, подбородке или лбу, если они склонны к жирности.

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