Три мейкапа-лайфхака сделают каждую девушку более привлекательной: в чем секрет

В современном мире, где красота и уверенность в себе играют немаловажную роль, макияж стал неотъемлемой частью жизни многих женщин. Он позволяет скорректировать черты лица и подчеркнуть его преимущества.

Каждая женщина уникальна, поэтому и ее повадки в макияже, как правило, особенные. Но эксперт по макияжу Дженнифер Белль поделилась тремя универсальными лайфхаками в TikTok, которые улучшат внешний вид кого-угодно.

Даже если эти советы не будут соответствовать вашему привычному стилю, попробуйте их повторить. Вы увидите, что ваше лицо мгновенно приобретет невероятно привлекательный вид.

Глаза рок-звезды

Сначала Белль использовала черный карандаш для того, чтобы подчеркнуть нижнюю ватерлинию. Затем она взяла бронзер и растушевала его под ресницами.

За словами инфлюэнсерки, даже если у вас маленькие глаза, благодаря бронзеру и растушевке они откроются и будут выглядеть великолепно.

Эффект полумесяца

Возьмите большую пушистую кисточку и бронзер и растушуйте ее в форме полумесяца от виска до скулы. Затем с помощью хайлайтера выделите центральную часть полумесяца, который у вас получился.

Эффект сердца

Для начала с помощью карандаша, немного темнее вашего натурального цвета губ, выделите галочку над верхней губой и контур нижней губы.

Затем соедините верхний и нижний контуры таким образом, чтобы они напоминали форму сердца.

Затем просто нанесите на губы блеск и наслаждайтесь результатом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать так, чтобы макияж не расплывался.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.