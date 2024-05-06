Три мейкапа-лайфхака сделают каждую девушку более привлекательной: в чем секрет
В современном мире, где красота и уверенность в себе играют немаловажную роль, макияж стал неотъемлемой частью жизни многих женщин. Он позволяет скорректировать черты лица и подчеркнуть его преимущества.
Каждая женщина уникальна, поэтому и ее повадки в макияже, как правило, особенные. Но эксперт по макияжу Дженнифер Белль поделилась тремя универсальными лайфхаками в TikTok, которые улучшат внешний вид кого-угодно.
Даже если эти советы не будут соответствовать вашему привычному стилю, попробуйте их повторить. Вы увидите, что ваше лицо мгновенно приобретет невероятно привлекательный вид.
Глаза рок-звезды
Сначала Белль использовала черный карандаш для того, чтобы подчеркнуть нижнюю ватерлинию. Затем она взяла бронзер и растушевала его под ресницами.
За словами инфлюэнсерки, даже если у вас маленькие глаза, благодаря бронзеру и растушевке они откроются и будут выглядеть великолепно.
Эффект полумесяца
Возьмите большую пушистую кисточку и бронзер и растушуйте ее в форме полумесяца от виска до скулы. Затем с помощью хайлайтера выделите центральную часть полумесяца, который у вас получился.
Эффект сердца
Для начала с помощью карандаша, немного темнее вашего натурального цвета губ, выделите галочку над верхней губой и контур нижней губы.
Затем соедините верхний и нижний контуры таким образом, чтобы они напоминали форму сердца.
Затем просто нанесите на губы блеск и наслаждайтесь результатом.
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