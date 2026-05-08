Захочет каждая модница: назван трендовый оттенок блонда на 2026 год

Одним из самых модных оттенков блонда стал миндально-молочный блонд – мягкий, кремовый и естественный цвет, напоминающий миндальное молоко. Он выглядит дороже и деликатнее, чем классический блонд, не создает эффекта слишком резкого осветления и добавляет лицу свежести.

Видео дня

Именно поэтому этот оттенок уже называют одним из главных hair-трендов нового сезона. Детали информирует Myself.

Что такое миндально-молочный блонд

Миндально-молочный блонд имеет скандинавское вдохновение – чистый, сдержанный, натуральный стиль без лишней демонстративности. Это не платиновый блонд и не теплый золотистый цвет, а нечто среднее между мягким бежем, прохладным шампанским и сливочным нюдом.

В отличие от классического осветления, которое иногда может казаться искусственным, миндально-молочный блонд балансирует между холодным и теплым подтоном, поэтому его можно адаптировать под разные типы внешности.

Почему этот оттенок стал трендом

Мастера часто сочетают тонкие блики, глоссинг, плавные переходы и затемненный корень. Благодаря этому волосы имеют глубину, объем и естественное движение.

Самый популярный вариант – балаяж с чуть более темным естественным корнем и более светлыми длиной и кончиками. Такой эффект не требует постоянного подкрашивания.

Еще один плюс миндально-молочного блонда – для такого эффекта не всегда нужно полностью осветлять волосы. Иногда достаточно нескольких правильно расположенных прядей, мягкого тонирования или глоссинга в миндально-молочных оттенках. Это хороший вариант для тех, кто хочет освежить образ, но не готов к радикальным изменениям.

Кому подходит миндально-молочный блонд

В первую очередь этот оттенок подходит блондинкам, которые хотят сделать цвет более дорогим и современным. Также он подойдет брюнеткам, которые постепенно переходят к более светлым тонам. Лучше всего миндально-молочный блонд раскрывается на нейтральном или холодном подтоне кожи, но с правильным тонером его можно гармонично подобрать и для более теплой внешности.

Как ухаживать за миндально-молочным блондом

Уход за таким блондом тоже имеет значение. Чтобы цвет не становился желтым или слишком серым, стоит использовать шампунь для холодных оттенков блонда. Серебристые или фиолетовые шампуни лучше применять 1-2 раза в неделю, чтобы не пересушить волосы и не сделать тон слишком пепельным.

Осветленные волосы, даже в мягком миндальном оттенке, нуждаются в увлажнении. Раз в неделю стоит делать питательную или увлажняющую маску, а после каждого мытья использовать кондиционер. Это поможет сохранить блеск, мягкость и здоровый вид длины.

Еще один способ продлить свежесть цвета – регулярный глоссинг. Он освежает оттенок, добавляет блеска и помогает сохранить тот самый кремовый миндальный эффект. Обычно такую процедуру достаточно делать раз в шесть – восемь недель.

Также стоит уменьшить механическое повреждение волос. После мытья их лучше не тереть полотенцем, а осторожно промокать. Для расчесывания подойдет мягкая щетка, а шелковая наволочка поможет уменьшить ломкость и пушистость.

OBOZ.UA также рассказывал, как правильно красить волосы и какие ошибки чаще всего допускают.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.