Как правильно красить волосы дома: эксперты указали на худшие ошибки

Многие воспринимают изменение цвета волос дома как быструю и экономную альтернативу салонному уходу. Однако без знания базовых химических процессов обычная процедура часто превращается в настоящее испытание для волос, вызывая их ломкость и сухость.

Главная опасность кроется не в самом факте окрашивания, а в неправильной технике обновления цвета, которая буквально "сжигает" кончики. Эксперты отмечают, что безрассудное нанесение пигмента по всей длине является одной из худших ошибок, которые допускают женщины.

Чтобы получить идеальный результат и не остаться с "соломой" вместо прядей, необходимо в корне изменить подход к домашним бьюти-экспериментам.

Почему нельзя красить всю длину

Самой большой ошибкой при домашнем уходе является регулярное нанесение свежей краски на уже окрашенные участки. Когда вы обновляете цвет, средство должно попадать исключительно на отросшие корни (1–2 сантиметра натуральных волос). Повторное использование стойкой краски на кончиках приводит к излишнему окислению, что разрушает кутикулу – защитный слой волоса. В результате пигмент накапливается неравномерно, концы становятся темнее корней, а волосы теряют эластичность и начинают ломаться.

Эффект "горячих корней"

Кожа головы выделяет естественное тепло, которое действует как мощный катализатор химической реакции. Если нанести краску одновременно на корни и на всю длину, у головы процесс пойдет значительно быстрее и интенсивнее. Это приводит к возникновению нежелательного эффекта "горячих корней", когда прикорневая зона выглядит светлее, теплее или даже приобретает рыжий оттенок по сравнению с остальными волосами. Профессионалы всегда разделяют время выдержки, чтобы цвет развивался равномерно.

Забудьте о технике "шампуня"

Краска для волос – это не средство для мытья головы, поэтому втирать ее руками по всей поверхности недопустимо. Такой хаотичный метод гарантирует неравномерный цвет и повреждение структуры. Для безопасного окрашивания необходимо:

Разделить волосы на четыре основные секции. Использовать специальную кисточку для точного нанесения. Прорабатывать прядь за прядью, нанося смесь лишь на участки, нуждающиеся в коррекции.

Опасность универсальных окислителей

Краски из масс-маркета часто комплектуются универсальными проявителями (9% или 12%), которые являются слишком агрессивными для простого обновления цвета или закрашивания седины. Использование сверхмощного водорода на тонких волосах или при переходе в более темные тона – это неоправданная жесткость, разрушающая белковую структуру. Для большинства задач, таких как покрытие седины или окрашивание тон в тон, вполне достаточно 6-процентного окислителя.

Специалисты резюмируют: ваши волосы – это не плацдарм для химических экспериментов, а сложная структура, требующая уважения. Каждая процедура окрашивания навсегда меняет их состояние. Чтобы сохранить роскошный вид локонов, инвестируйте в качественный инструмент, придерживайтесь разделения на зоны и окрашивайте только то, что действительно в этом нуждается – отросшие корни.

