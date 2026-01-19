Забудьте о темных кругах под глазами: офтальмологи дали полезные советы, как избавиться от отеков

Темные круги под глазами – довольно распространенная проблема, с которой люди чаще всего сталкиваются после пробуждения. Отеки делают лицо истощенным, а также добавляют возраста, поэтому от них всегда хочется избавиться как можно скорее. К счастью, офтальмологи раскрыли простые шаги, которые помогут попрощаться с этим недостатком.

Видео дня

Эксперты советуют придерживаться здорового образа жизни, а также выбирать надлежащий уход, особенно касается средств демакияжа, чтобы убрать со своего лица отеки. Полезные советы от профессионалов собрало издание Vogue.

Почему появляются темные круги под глазами

По словам офтальмолога Рахны Мурти, если отеки под глазами не являются следствием болезни, очень часто они возникают из-за ненадлежащего образа жизни. Употребление большого количества соленой пищи, недосып, стресс, алкоголь, аллергены, плохое снятие макияжа или же некачественные косметические средства влияют на появление нежелательных темных кругов.

В некоторых случаях, как отмечает врач Дженнифер Дойл, эта проблема может быть связана с генетикой: "С возрастом наши запасы коллагена и эластина уменьшаются, а глазная перегородка расслабляется. Отек вокруг глаз часто является следствием задержки жидкости в сочетании с естественными анатомическими изменениями".

Как избавиться от отеков

Прежде всего эксперты советуют вести здоровый образ жизни. По словам Дженнифер Дойл, качественный сон, достаточное увлажнение, питание с низким содержанием соли и алкогольных напитков помогут избавиться от синяков под глазами. Иногда отёки убирают с помощью процедур, стимулирующих лимфатическую систему, однако если вы не имеете серьёзных проблем, улучшить свой внешний вид можно и в домашних условиях.

Терапия холодом

Использование прохладных патчей или массаж области под глазами ложками, которые некоторое время пролежали в холодильнике, стимулируют сужение поверхностных кровеносных сосудов и уменьшают задержание жидкости, что помогает убрать нежелательные отеки. Главное не прижимать охлажденные предметы сильно к коже и ни в коем случае не применять лед, чтобы не навредить организму.

Избегание аллергенов

Чтобы не провоцировать отеки, стоит заменить обычное постельное белье на гипоаллергенные альтернативы, как, например, изделия из натурального шелка. Также можно установить в комнате приборы с фильтром HEPA, которые очищают воздух.

Уход за кожей

Как отметила офтальмолог Элизабет Хокс, важную роль на пути к избавлению от темных кругов под глазами играет улучшение качества кожи. Она заметила: "Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим пептиды, ингредиенты, которые стимулируют выработку коллагена, или антиоксиданты, питающие эпидермис и улучшающие вид кожи".

В свою очередь Рахна Мурти советует каждый вечер тщательно смывать макияж, особенно, если вы использовали водостойкие средства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как избавиться от отеков и возрастных изменений на лице за 5 минут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!