Забудьте о пляжных волнах: идеальная прическа на конец лета

В конце лета совсем не обязательно прощаться с легкой "морской" эстетикой. Вместо привычных пляжных волн стилисты предлагают более аккуратный и выразительный вариант – русалочий боб (Mermaid Bob). В этой прическе сочетаются популярная длина боба и мягкие волны с более четкой структурой и блеском.

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Такой вариант хорошо подходит для последних тёплых недель августа, но не привязан исключительно к пляжному сезону. Благодаря аккуратной форме Mermaid Bob легко адаптировать и к осенним образам, сообщает Myself.

Что такое Mermaid Bob

Mermaid Bob – это не отдельная стрижка с четко определенной длиной или формой. Главная особенность прически заключается именно в укладке.

За основу берут боб примерно от уровня подбородка до плеч, а волосы формируют в плавные одинаковые волны. В отличие от традиционных beach waves, они имеют более упорядоченную форму, заметный блеск и не создают эффекта намеренной небрежности.

Поэтому "Mermaid Bob" можно назвать более "собранной" версией пляжной укладки. Волны остаются легкими, но при этом прическа выглядит аккуратно и завершенно.

Кому подходит такая прическа

Одно из преимуществ стрижки "Mermaid Bob" – отсутствие строгих требований к типу волос. Ее можно сделать как на естественно волнистых, так и на прямых волосах.

Наиболее удобной для укладки считается длина до подбородка, ключиц или плеч. Если волосы значительно короче, создать плавную волну будет сложнее, а на очень длинных волосах это уже скорее Mermaid Waves, а не боб.

Саму форму стрижки лучше подбирать в соответствии с чертами лица. Кому-то подойдет ровный срез, кому-то – легкие слои или удлиненные передние пряди.

Как сделать "Mermaid Bob" на волнистых волосах

Обладательницам естественных волн понадобится минимум средств. После мытья волос можно нанести крем для формирования локонов или небольшое количество текстурирующего спрея.

Пряди стоит осторожно сжать руками от кончиков вверх и оставить высыхать естественным образом или воспользоваться феном с диффузором. Главное – не переборщить со средствами для сильной фиксации. Mermaid Bob должен сохранять подвижность, а волны – оставаться мягкими.

Как сделать волны на прямых волосах

Если волосы от природы прямые, нужную структуру можно создать с помощью плойки, выпрямителя или специального тройного стайлера для волн. Перед горячей укладкой обязательно нужно нанести термозащиту.

Далее волосы можно разделить на пряди шириной примерно 3–5 см и постепенно формировать волны от верхней части длины к кончикам. Тройной стайлер особенно удобен тем, что создает несколько равномерных изгибов одновременно.

Не стоит делать волну от самого корня. Легкий объем сверху и более выразительная текстура по длине дадут более естественный результат.

Один шаг, который поможет сохранить укладку

После работы со стайлером не нужно сразу расчесывать волосы. Сначала волнам стоит дать полностью остыть – так они дольше будут держать форму.

После этого пряди можно аккуратно разделить пальцами или пройтись по ним расческой с широкими зубцами. Несколько капель масла на кончики придадут блеск и устранят лишнюю пушистость. Для завершения достаточно легкой фиксации лаком.

Чем Mermaid Bob отличается от пляжных волн

Разница прежде всего в характере волны. Beach waves обычно имеют более хаотичную текстуру, разную форму прядей и лёгкую небрежность. Mermaid Waves, напротив, повторяются более равномерно и образуют плавный ритмичный рисунок по всей длине.

Именно поэтому Mermaid Bob может стать удачным переходом от летних причесок к осенним: в нём сохраняется лёгкость пляжной укладки, но в то же время он имеет более аккуратный и универсальный характер.

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