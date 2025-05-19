Забудьте о каблуках: самые горячие тренды в обуви на лето-2025

Лето-2025 зовет к комфорту, легкости и стильному минимализму. Самые свежие модные прогнозы подтверждают: обувь на плоской подошве захватывает улицы и подиумы, вытесняя каблуки и громоздкие кроссовки.

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Модницы ищут универсальные модели, которые сочетают в себе удобство и изысканность. Главная фишка - это легкость стилизации: днем такая обувь подойдет к джинсам или льняному платью, а вечером - к изящному образу с жакетом. В Who What Wear рассказали о самых заметных трендах, которые будут на пике популярности этим летом.

Яркие сандалии с ремешками

Этот тренд - идеальное решение для тех, кто привык к сдержанному гардеробу, но хочет летом добавить ярких акцентов. Сандалии с тонкими ремешками в насыщенных цветах - от нефритово-зеленого до электрик-синего - мгновенно освежают образ. Особенно популярны модели из кожи или замши - они выглядят дорого и гармонично дополняют даже самый простой аутфит. Такая пара - отличный выбор для отпуска или прогулки по городу.

Шлепанцы в стиле 90-х

Шлепанцы возвращаются в большом стиле. В моде - V-образный силуэт, который удлиняет ноги и напоминает культовые образы 90-х. Благодаря простоте обувания и универсальности, такие модели идеально вписываются в повседневный гардероб. Если хотите добавить немного "Olsen-энергии", вдохновляйтесь минимализмом The Row и смело сочетайте их со льняными костюмами или шортами.

Сетчатые балетки

Балетки из сетчатого материала - еще один хит сезона. Они одновременно воздушные и современные, подходят как для офиса, так и для вечерней прогулки. Модели в нюдовых или прозрачных оттенках выглядят нежно, а варианты в блочных цветах - добавляют акцента. Эта обувь точно понравится тем, кто хочет выглядеть женственно, не теряя комфорта.

Замшевые сандалии

Да, замшевые сандалии давно знакомы модницам, но летом 2025 они получат второе дыхание. В моду входят более изысканные, архитектурно продуманные модели, напоминающие о сдержанной роскоши. Стоит заменить старые добрые Birkenstock на что-то более элегантное, чтобы сделать образ более утонченным. Они прекрасно сочетаются с длинными платьями, льняными шортами и юбками миди.

Сетчатая резиновая обувь

Если вы выросли в 90-х, этот тренд точно пробудит у вас воспоминания. Желейная обувь возвращается в виде модернизированных балеток. Модницы по всему миру восторженно носят прозрачные, игривые модели с новыми деталями. Это вариант не для каждого, но точно для тех, кто не боится быть в центре внимания.

OBOZ.UA ранее писал, что в моду возвращаются вьетнамки. Узнайте, как и с чем их носить.

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