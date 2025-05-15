Вьетнамки снова в моде: какая обувь должна быть в гардеробе этим летом

Летний сезон 2025 обещает быть особенным. Мода все смелее пересматривает привычные представления о комфорте и стиле, сочетая ностальгию с инновацией, практичность с изысканностью. Обувные тренды этого года – настоящий манифест легкости.

Видео дня

Особое внимание дизайнеры уделяют моделям, которые еще недавно казались исключительно пляжными – вьетнамки, которые неожиданно оказались в центре внимания. Но не только они диктуют правила. OBOZ.UA публикует обзор главных обувных тенденций, которые будут определять ритм лета и создавать настроение нового сезона.

Гладиаторские сандалии

Главный претендент на статус "самой эффектной обуви сезона" – гладиаторские сандалии. Кожаные шнуровки, бахрома, металлические элементы, высота до колена – все это создает обувь с особым стилем. Их визуальное воздействие напоминает о киноэстетике 70-х и подиумах Dior, Etro, Khaita. Такие сандалии лучше всего сочетаются с короткими платьями, шортами или широкими туниками.

Желейные сандалии

Этот тренд – пример того, как детские ассоциации трансформируются в моду для взрослых. Желейные сандалии, которые ассоциировались с пляжем и летними каникулами, получили новую жизнь в коллекциях ведущих модных домов. Прозрачные, цветные, иногда с блеском или необычной фурнитурой, эти модели предлагаются как в минималистичных формах на плоской подошве, так и в вариациях на каблуке. Бренды Chloé, Tory Burch и Lacoste превратили этот наивный символ в модный артефакт сезона.

Плетеные сандалии

Тактильность – одна из ключевых черт летнего гардероба, и плетеные сандалии здесь играют роль не только эстетическую, но и концептуальную. В них – намек на ремесленничество, ручной труд, природные материалы и отдых на побережье Средиземноморья. От лаконичных моделей в стиле Bottega Veneta до вариантов в массмаркете (H&M, Zara) - это обувь, которая одинаково органично смотрится и на городских улицах, и на фоне вечернего мероприятия у моря.

Босоножки на каблуке

Модели на среднем или низком каблуке удерживают баланс между элегантностью и повседневным комфортом. Их носят с классическими костюмами, шелковыми юбками, денимом или платьями.

Вьетнамки

Сандалии типа "вьетнамки", которые когда-то ассоциировались исключительно с пляжным отдыхом, сегодня становятся символом урбанистического минимализма. В 2025 году они представлены в кожаных интерпретациях, с изящными линиями, часто – на платформе или тонком каблуке. Без яркого декора, без функционального шума – только форма, материал и уверенность в каждом шаге. Их интегрируют в самые разные стилистические комбинации: от льняных рубашек до строгих брюк или костюмов.

OBOZ.UA ранее писал, что носить летом вместо джинсовых шорт летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.