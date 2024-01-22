Забудьте о дискомфорте: 5 моделей обуви без каблука на зиму-2024

Обувь на устойчивом каблуке или тонкой шпильке (так называемые kitten heel), безусловно, красивая. Вот только непрактична зимой. Во-первых, в ней легче поскользнуться или провалиться в снег. Во-вторых, ежедневное ношение каблуков приводит к деформации стоп. И еще одно – такие модели вписываются далеко не в каждый аутфит.

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Итак, какие зимние сапоги подарят ощущение комфорта и поднимут ваш стиль на новый уровень? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. На шнуровке

Такая обувь надежно фиксирует лодыжки и тем самым помогает их владелице не упасть. Раньше были популярны модели на плоской подошве, а в последние годы их заменили хайкеры (изделия, отличающиеся функциональностью: теплые, долговечные и устойчивые к разным погодным условиям). Их можно носить с утепленными платьями, костюмами свободного кроя, кожаным жакетом и джинсами или, например, со свитерами и юбками.

2. Утепленные челси

Внешняя часть челси должна быть из натуральной кожи или нубука (чтобы ноги дышали!), а внутренняя – из натурального меха, овчины или полумеха. Добавим, что искусственные утепления тоже подойдут, но они будут хуже греть. Как насчет цвета? Статусно выглядят модели в кирпичном, шоколадном, мокко, молочном, черном и изумрудном цветах.

3. Ботфорты

Еще в 2023-м году ботфорты "красовались" в списках антитрендов. Теперь они возвращаются в моду. Правда, с одним "но": материал обязательно должен быть плотным (сапоги-чулки или замшевые выглядят "дешево"). Обратите внимание на изделия-металлик, с имитацией змеиной кожи или из матовой эко-кожи.

4. Грубые ботинки

Эта обувь, кажется, никогда не выйдет из моды. Почему? Она, как правило, имеет лаконичный дизайн, легкая в стилизации и благодаря грубой и рельефной подошве не позволяет холоду пробраться к ногам. Зимой-2024 делайте ставку на мартенсы (изделия на шнуровке) в классической цветовой гамме: черные, коричневые, графитовые, молочные и т.д.

5. Сапоги с широким голенищем

В последние годы модницы обожают носить причудливые сапоги-slouchy с экстрашироким голенищем. Возможно, на подиумах или светских вечеринках это выглядит органично. Однако для повседневных аутфитов советуем выбирать обувь, что лишь слегка отступает от икр. Так вы точно не "обезобразите" пропорции фигуры.

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