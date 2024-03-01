Забудьте о белом! Какую одежду никогда нельзя надевать на свадьбу другим людям

Свадьба – это торжественное событие, где не только молодоженам, но и гостям хочется выглядеть празднично и элегантно. Однако важно знать правила модного этикета, четко определяющие, что нельзя одевать на церемонию других людей.

Во время празднования важно не сливаться с невестой, но не следует также слишком привлекать внимание экстравагантным нарядом, причудливым макияжем и смелой прической. Сайт Brides рассказал, что не нужно одевать на свадьбу, если вы – гость.

Белый цвет

Традиционно белый цвет символизирует невинность и чистоту невесты, поэтому его рекомендуется избегать гостям. Даже если это не белое платье в пол с фатой, такой образ будет казаться неуместным и отвлекать внимание от героини вечера.

Игнорирование дресс-кода

Важно обращать внимание на дресс-код, указанный в приглашении. Если он формальный, избегайте одежды с глубоким декольте, коротких юбок, шорт, кроссовок или джинсов.

Часто молодожены устраивают тематические праздники или выбирают основные цвета, чтобы фото со свадьбы были в одном стиле. Их желания нужно уважать.

Очень откровенный наряд

Свадьба – это праздник создания семьи, поэтому одежда не должна быть слишком откровенной. Глубоких вырезов, коротких шорт, прозрачных тканей и облегающих фасонов, если это не предусмотрено дресс-кодом, следует избегать.

Будничные вещи

Футболки, джинсы, спортивные костюмы, сандалии и кроссовки не подходят для такого торжественного события. Одевая обыденную одежду, гости могут выразить свое пренебрежение к празднованию молодоженов.

Ранее OBOZ.UA писал о правилах свадебного этикета для гостей. Их не стоит нарушать, чтобы не испортить отношения с новоиспеченными супругами.

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