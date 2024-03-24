Выгодная инвестиция в гардероб: 5 трендовых моделей джинсов на весну 2024

Как часто вы сталкиваетесь с проблемой "нечего надеть"? Вы забудете о ней, если будете иметь в гардеробе одну или несколько пар джинсов актуального кроя. Их можно носить с блузами, футболками, рубашками, топами, жилетами или, например, с твидовыми, денимовыми или oversize-пиджаками из костюмной ткани.

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку фасонов джинсов, с которыми вы точно не прогадаете. Они будут в трендах не только в 2024, а как минимум в ближайшие 5 лет.

1. Прямые джинсы

Делайте ставку на модели с высокой посадкой и длинными штанинами, что прикрывают лодыжки. Они не исказят пропорции фигуры и визуально вытянут силуэт. Цвет желательно выбирать универсальный: синий, черный, молочный, графитовый или шоколадный.

2. Джинсы wide leg (широкие)

Просторные джинсы за последние несколько сезонов успели влюбить в себя миллионы модниц по всему миру. Почему? Они имеют штанины, что плавно расширяются от бедер: это помогает деликатно скорректировать параметры фигуры. Кроме того, высокая посадка визуально делает женщин стройнее. В этом году наиболее популярными станут джинсы с разрезами на талии. Однако не торопитесь покупать их. Скорее всего, из-за непрактичности они быстро покинут тренды.

3. Джинсы клеш

Это – еще одна модель, которая может стать вашим фаворитом. Дело в том, что джинсы клеш благодаря расширенному от колен крою визуально уменьшают объем бедер. В 2024 году актуальными будут удлиненные изделия со штанинами в стиле диско или с небольшими разрезами снизу.

4. Джинсы с принтом

Если в вашем гардеробе превалируют деловые вещи и нейтральные базовые цвета, такие как серый, черный, бордовый, бежевый и т.д., дополните их акцентными джинсами. Например, с анималистическими, флористическими или абстрактными узорами. Также интересно впишутся в аутфит штаны с принтом аура или polka dot (мелкий горох).

5. Джинсы с полукруглыми штанинами

Это могут быть подковы или расслабленные barrel. Их штанины расширяются в зоне бедер и сужаются к лодыжке. Такие джинсы желательно стилизовать приталенным или укороченным верхом. В противном случае вы рискуете создать бесформенный силуэт.

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