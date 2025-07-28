Выглядят по-настоящему дорого: лучшие цветовые комбинации в одежде

В мире моды цвета имеют решающее значение. Именно от их сочетания зависит, будет ли образ выглядеть стильно, гармонично и дорого. Эксперты акцентируют на пяти цветовых комбинациях, которые помогут создать изысканный летний образ.

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Некоторые цвета прекрасно сочетаются между собой естественно, другие же требуют больше чувства стиля и экспериментов. Но независимо от сложности, все эти сочетания способны вывести любой гардероб на новый уровень. Далее — самые модные дуэты цветов, которые стоит примерить уже этим летом.

Коричневый + золотой

Это одна из самых роскошных цветовых комбинаций сезона. Глубокий шоколадный оттенок в сочетании с теплыми золотыми деталями — в украшениях, обуви или аксессуарах — создает эффект сдержанной элегантности. Такой тандем выглядит уместно как в повседневном наряде, так и в вечернем образе. Эти цвета будто дополняют друг друга: теплый блеск золота усиливает естественную глубину коричневого.

Песочный + красный

Неожиданное, но очень стильное сочетание. Нейтральный песочный цвет прекрасно служит фоном для ярких красных акцентов — это могут быть детали на обуви, сумка или даже маникюр. Такая комбинация имеет современный и смелый вид, добавляет энергии образу, не теряя элегантности. Особенно удачно смотрится в летнем повседневном стиле.

Светло-голубой + желтый

Этот дуэт можно считать самым летним в списке. Светлый голубой добавляет прохлады, а мягкий желтый — теплоты, создавая баланс между свежестью и уютом. Они не выглядят слишком пастельно или "по-детски", что часто бывает с подобными цветами. Идеальный вариант — сочетание голубой рубашки с желтым сарафаном или шелковой блузы с желтыми аксессуарами.

Сливовый + белый

Это сочетание выглядит чисто и одновременно эффектно. Глубокий винный оттенок сливового добавляет образу изысканности, а белый — легкости и свежести. Вместе они создают идеальный контраст. Добавьте сумку в акцентном цвете — и получите завершенный, стильный образ, который подойдет как для офиса, так и для вечерней прогулки.

Бирюзовый + черный

Этот дуэт — настоящий взрыв современного шика. Бирюзовый тон смягчает строгость черного, делая образ менее формальным, но не менее впечатляющим. Такая палитра выглядит сдержанно, но не скучно, она универсальна и легко адаптируется к разным стилям — от офисного до кэжуал. Особенно выигрышно смотрится в аксессуарах и верхней одежде.

OBOZ.UA предлагает узнать советы стилистов, чтобы одеваться стильно благодаря простому трюку.

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