Как выглядеть по-настоящему дорого: простой модный трюк

Бытует мнение, что для создания действительно роскошного, дорогого на вид образа нужны дорогая одежда и аксессуары. Однако многочисленные лайфхаки от стилистов доказывают, что на самом деле это не так.

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Один простой прием особенно эффектно срабатывает летом – когда вокруг много солнечного света и день длится долго. Как пишет издание Who What Wear, этот прием заключается в создании тотально белых образов. Главное при этом – не бояться играть с текстурами, многослойностью и объемами, это сделает ваш образ интересным. И непременно позаботьтесь о контрастных аксессуарах – от замшевых сумок до золотых украшений. Также можно собирать лук из вещей нескольких оттенков белого. К счастью, они хорошо комбинируются между собой. Далее рассмотрим несколько примеров total white образов для вдохновения.

Кружевной топ + брюки

Прозрачный кружевной топ и неяркий деним – идеальный вариант белого образа на базе джинсов. Чтобы сделать такое сочетание более интересным, дополните его повязанной на голову банданой.

Атласное платье-майка с круглым вырезом

Минималистичный образ на базе платья-майки, в котором почти нет аксессуаров, будет выглядеть роскошно, если все аксессуары будут контрастными.

Топ в рубчик + шелковая юбка

Бельевые образы часто кажутся нам скучными из-за одинаковой фактуры всех вещей. Откажитесь от этого, поиграйте с тканями. Сочетайте майку из трикотажа в рубчик с гладкой шелковой юбкой. Это добавляет интриги и изысканности.

Топ-поло + широкие брюки

Крой поло в топах – одновременно строгий и расслабленный. Именно поэтому его хорошо сочетать с широкими брюками. Создайте лук, полный скандинавской эстетики, дополнив такой ансамбль крупными аксессуарами – широким ремнем и большой сумкой.

Футболка оверсайз + кружевная юбка

Еще один способ попробовать носить полностью белый образ – это поэкспериментировать с разной посадкой и настроением вещей. Сочетайте базовую футболку оверсайз с изысканным кружевом. В дополнение возьмите акцентные украшения.

Майка + спортивные штаны + тренчкот

Даже посреди жаркого лета вечером может быть прохладно. Поэтому этот многослойный образ стоит иметь на вооружении. Основой пусть будет расслабленное белое сочетание майки и спортивных штанов на завязке – все соберет воедино тоненький бежевый тренч.

Мини-платье + туфли-лодочки с острым носом

Красивое платье длины мини само по себе является готовым белым образом для летнего дня. Все, что нужно для его завершения, это какая-то акцентная элегантная обувь. Например, остроносые лодочки.

Структурированное белое платье

Белый цвет может быть очень строгим. В этом поможет вещь структурированного кроя. Сделайте акцент на плечи или выберите платье с тщательной посадкой лифа или выразительной юбкой. Изюминки добавят контрастные детали и аксессуары с характером.

Атласный костюм с жакетом на завязке

Жакет с поясом, завязывающимся на талии, создает образ в стиле европейского шика. А белый атлас делает его особенно роскошным.

Льняное мини-платье + высокие сапоги

Стиль бохо может быть очень декоративным. Но можно создать и роскошный минималистичный ансамбль. Просто сочетайте льняную сукну А-силуэта и длину мини с грубыми высокими ковбойскими сапогами.

Бермуды + блейзер

Свободные слегка удлиненные шорты – настоящий хит этого лета. Дополните их легким льняным блейзером и контрастным топом, чтобы создать небанальный ансамбль в деловом стиле.

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