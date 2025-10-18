Вы делали это неправильно: как замаскировать прыщ с помощью макияжа

Даже если вам повезло от природы иметь хорошую кожу, все равно время от времени на вашем лице могут появляться прыщи. Это суровая правда жизни, но не трагедия, ведь проблему можно довольно успешно замаскировать с помощью косметики.

Видео дня

Обычно мы на ночь наносим специальные лечебные средства, которые подсушивают воспаление, а утром скрываем его с помощью макияжа. Как сделать это правильно, рассказала в своем блоге визажистка Нам Во. Она раскрыла секрет, как подобрать консилер для коррекции и каким образом его наносить.

Используйте более темный консилер

Обычно консилер используют для маскировки темных кругов под глазами. Поэтому в большинстве наших косметичек лежит продукт на тон светлее цвета кожи. Но, по словам Нам Во, работа с прыщами требует средства, немножко более темного. Место воспаления нужно не подчеркивать, осветлив, оно нуждается в легком затенении. Поэтому нанесите на прыщ каплю темного продукта с помощью плоской кисти или пальцев.

Далее продукт надо вбить в кожу спонжем для макияжа. Консилер должен хорошо покрыть покраснение, поэтому после нанесения обработайте нужное место легкими похлопываниями. Это хорошо растушует косметику вокруг проблемы и сделает ее слой незаметным.

Заматывайте пудрой

Последний шаг – это нанести поверх консилера немножко матовой пудры. Возьмите пушистую кисть, наберите на нее немножечко продукта и запудрите консилер легкими похлопываниями. Пудра уберет любой блеск и окончательно замаскирует место воспаления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о корейском методе сделать даже тонкие губы пухлыми с помощью макияжа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.