Как сделать даже тонкие губы пухлыми: корейский способ

Корея диктует тренды в мире красоты. Макияж стал искусством "легкой небрежности", где все выглядит максимально естественно и натурально.

Видео дня

Самый новый бьюти-тренд из Сеула – "размытые губы" (blurred lips). Это техника, создающая эффект объема без филлеров или четких контуров: губы выглядят нежно, словно немного "стерты" поцелуями. Макияж почти невидим, но результат выразительный. Эксперты рассказали, как сделать "эффект размытых губ".

Шаг 1. Подготовьте губы

Сухие губы не удерживают мягкий пигмент, поэтому начните с деликатного пилинга.

Слегка помассируйте губы скрабом, затем нанесите увлажняющий бальзам. Если есть несколько минут – оставьте его как маску, а затем сотрите избыток.

Это создаст гладкую, подготовленную поверхность, на которой тинт или помада лягут равномерно. Без этого этапа пигмент может оседать в сухих участках, испортив эффект мягкого фокуса.

Шаг 2. Размойте контур

Вместо карандаша воспользуйтесь консилером.

Нанесите небольшое количество по краю губ, чтобы приглушить естественный оттенок.

Можно также использовать остатки тонального крема на спонже или кисточке – просто растушуйте кончиком пальца.

Этот прием создает идеальный фон: цвет концентрируется в центре, а края остаются размытыми. Если карандаш добавляет резкости, то консилер стирает границы – и именно в этом секрет эффекта blurred lips.

Шаг 3. Добавьте каплю цвета

Выбирайте легкий тинт или увлажняющую помаду. Ключ – в полупрозрачности.

Оттенок должен быть похожим на ваш естественный, но немного ярче. Поставьте точку цвета в центре губ – вверху и внизу – и растушуйте подушечками пальцев.

Постепенно наращивайте насыщенность: лучше несколько тонких слоев, чем один густой. Должна оставаться прозрачность, а не сплошной слой цвета.

Шаг 4. Закрепите – по желанию

Если хотите, чтобы макияж держался дольше, слегка припудрите губы: нанесите немного рассыпчатой пудры вокруг контура или легкое прикосновение пудровых румян в центре.

Можно завершить каплей блеска лишь по центру, чтобы создать эффект свежести. Главное – не переусердствовать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда и как лучше наносить бронзер.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.