Всемирно известный дизайнер Томми Хилфигер назвал пять вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Американский модельер Томми Хилфигер назвал пять модных вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. По словам дизайнера, следует отдавать предпочтение классическим кроям и образам, ведь они будут актуальны независимо от тенденций моды.

"Я верю в удобную, изящную и универсальную классику, которая может перенести вас со дня на вечер, из офиса в ресторан", – рассказал он в интервью французской версии Vogue. Эти вещи не являются "основой основ", но смогут придать образу особого шарма и изюминки.

1. Белая рубашка на пуговицах

О белой рубашке всегда говорят в контексте базовых вещей для создания невероятного количества крутых образов из минимального набора одежды. Ее можно надеть как самостоятельную вещь, как второй слой или под корсет или платье.

2. Хорошо скроенные джинсы

Универсальным кроем джинсов считают прямой, впрочем, он может подходить не под каждую фигуру. Поэтому стоит найти этот идеальный для себя элемент гардероба, который будет актуален не один сезон: с однотонной текстурой, классическим кроем и стандартным спокойным цветом.

3. Приталенный пиджак

Значения пиджака обычно недооценивают. Эта вещь создана не только для рабочего дресс-кода, но и для городских прогулок, культурного отдыха и вечерних трапез.

4. Классическое пальто

Если иметь в своем арсенале только куртку, много образов из нее сложить не получится. Тогда на помощь придет однотонное классическое пальто прямого кроя с английским воротником.

5. Хорошие часы или ювелирное украшение

Любой образ будет выглядеть завершено, если к нему добавить украшения и мелкие акцентные детали.

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