Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

Сколько бы мы ни искали новые тренды или креативные образы, перед началом шопинга мысли всегда будут возвращаться к основам: как найти ту лучшую и универсальную вещь, которая будет подходить под все. Инвестиция в капсульный гардероб может сэкономить кучу средств и несколько часов времени на сборах.

Весь секрет в практичности вещей и возможности их легко соединить – это и есть огромное преимущество базовой одежды. Именно они становятся строительными блоками вашего гардероба, на которых можно создавать разнообразные образы, не требующие бесконечных покупок хороших вещей, которые впоследствии невозможно с чем-либо соединить. Как утверждает Who What Where UK, лучше иметь меньше одежды, но более качественной. Такой подход позволяет не только сэкономить время и деньги, но и создать гардероб, который всегда пригодится.

1. Блейзер

Блейзер – отличный заменитель кардиганов и кофт в прохладную погоду.

2. Вязаная одежда

Самые нужные вещи в осенне-зимне-весенний период.

3. Джинсы

Эта вещь есть в гардеробе каждой красавицы, впрочем, именно прямые джинсы универсальны.

4. Футболка

Она подходит под все. Самым главным аспектом выбора является отсутствие ярких рисунков на ней и пастельные или монохромные цвета.

5. Белая рубашка

Рубашку можно использовать и как второй слой, и как базовую вещь.

6. Водолазка

Не под любую текстуру нижней части образа может подходить объемный вязаный свитер. Поэтому водолазка или тоненький гольф будет отличной заменой.

7. Юбка А-силуэта

Как ни крути, но в современном мире джинсов и брюк иногда нужно надеть юбку. Ее А-силуэт является не только универсальным выбором, но и трендом.

8. Классические штаны

Согласитесь, не всегда есть желание надевать джинсы, в частности, и под классический образ они будут не очень уместны в отличие от брюк.

9. Платье

Еще одна базовая вещь гардероба, которая обязательно должен быть в шкафу модницы.

10. Обувь на плоской подошве

Современная жизнь настолько быстротечна, что всегда нужно куда-то спешить, а на каблуках это делать неудобно.

11. Сумка

Как бы сильно вы ни любили рюкзаки, они не во всех образах уместны. Поэтому в таком случае спасает вместительная сумка базовых нюдовых или монохромных цветов.

Ранее OBOZ.UA писал, что существуют цвета, которые будут гармонично сочетаться с классическими джинсами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!