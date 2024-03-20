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Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
1,5 т.
Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

Сколько бы мы ни искали новые тренды или креативные образы, перед началом шопинга мысли всегда будут возвращаться к основам: как найти ту лучшую и универсальную вещь, которая будет подходить под все. Инвестиция в капсульный гардероб может сэкономить кучу средств и несколько часов времени на сборах.

Весь секрет в практичности вещей и возможности их легко соединить – это и есть огромное преимущество базовой одежды. Именно они становятся строительными блоками вашего гардероба, на которых можно создавать разнообразные образы, не требующие бесконечных покупок хороших вещей, которые впоследствии невозможно с чем-либо соединить. Как утверждает Who What Where UK, лучше иметь меньше одежды, но более качественной. Такой подход позволяет не только сэкономить время и деньги, но и создать гардероб, который всегда пригодится.

1. Блейзер

Блейзер – отличный заменитель кардиганов и кофт в прохладную погоду.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

2. Вязаная одежда

Самые нужные вещи в осенне-зимне-весенний период.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

3. Джинсы

Эта вещь есть в гардеробе каждой красавицы, впрочем, именно прямые джинсы универсальны.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

4. Футболка

Она подходит под все. Самым главным аспектом выбора является отсутствие ярких рисунков на ней и пастельные или монохромные цвета.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

5. Белая рубашка

Рубашку можно использовать и как второй слой, и как базовую вещь.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

6. Водолазка

Не под любую текстуру нижней части образа может подходить объемный вязаный свитер. Поэтому водолазка или тоненький гольф будет отличной заменой.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

7. Юбка А-силуэта

Как ни крути, но в современном мире джинсов и брюк иногда нужно надеть юбку. Ее А-силуэт является не только универсальным выбором, но и трендом.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

8. Классические штаны

Согласитесь, не всегда есть желание надевать джинсы, в частности, и под классический образ они будут не очень уместны в отличие от брюк.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

9. Платье

Еще одна базовая вещь гардероба, которая обязательно должен быть в шкафу модницы.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

10. Обувь на плоской подошве

Современная жизнь настолько быстротечна, что всегда нужно куда-то спешить, а на каблуках это делать неудобно.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

11. Сумка

Как бы сильно вы ни любили рюкзаки, они не во всех образах уместны. Поэтому в таком случае спасает вместительная сумка базовых нюдовых или монохромных цветов.

Эти 11 вещей являются базой капсульного гардероба. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что существуют цвета, которые будут гармонично сочетаться с классическими джинсами.

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