Все решает стилизация: как носить летние платья осенью

Летнее платье может оставаться частью гардероба даже после окончания теплого сезона, если правильно подобрать дополнения к образу. Чтобы адаптировать легкую вещь к осенней погоде, достаточно сменить обувь, добавить верхний слой или надеть что-нибудь под платье.

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Стилисты из myself.de объяснили, что будет легко стилизовать модели миди и макси, платья-рубашки и платья-комбинации. В то же время некоторые слишком лёгкие или пляжные фасоны лучше оставить до следующего лета.

Платье со свитером

Один из самых простых способов продлить жизнь летнему платью – накинуть поверх него кардиган или свитер. Благодаря этому верхняя часть платья становится незаметной, а нижняя создает эффект юбки.

Такой способ хорошо подходит для моделей миди и макси. Чтобы силуэт оставался пропорциональным, можно выбрать более короткий свитер или заправить его край под пояс.

Платье под осеннюю обувь

Иногда для сезонной трансформации платья достаточно просто сменить обувь. Сандалии, шлепанцы и эспадрильи можно отложить, а вместо них выбрать лоферы, ботильоны или высокие сапоги.

Особенно эффектно в сочетании с массивной обувью смотрятся легкие платья-комбинации и модели с цветочными мотивами. Контраст между нежной тканью и более фактурной обувью делает образ более современным и придает ему осеннее настроение.

Платье под тренч или жакет

Переходная куртка станет практичным дополнением в период, когда утром уже прохладно, а днём температура может повышаться.

Классический тренч хорошо сочетается с простыми платьями миди и макси. Кожаную куртку можно использовать для создания непринужденного образа, особенно если платье имеет цветочный принт или романтичный крой. Еще один универсальный вариант – объемный жакет, который придает образу структурированность.

Наденьте лонгслив под платье

Дополнительный слой необязательно должен находиться поверх платья. Если у модели тонкие бретели, под неё можно надеть тонкий топ или лонгслив.

Проще всего сочетать платья с моделями белого, черного, серого или кремового цвета. Важно, чтобы нижний слой был достаточно тонким: так под платьем не будет создаваться лишний объем, а ткань меньше будет собираться в складки.

Платье-рубашка и свитер-безрукавка

Платье-рубашка особенно хорошо подходит для осенних образов. Сверху на него можно надеть свитер-безрукавку, оставив на виду воротник и рукава.

Такой способ одновременно утепляет верхнюю часть тела и меняет характер летней одежды. Дополнить комплект можно лоферами или сапогами, создав практичный образ для прохладного сезона.

Не забывайте о колготках

Короткие платья осенью могут быть вполне уместны, если позаботиться о тепле для ног. Самый простой вариант – надеть колготки.

Тонкие модели хорошо сочетаются с лоферами, ботильонами и сапогами. Если погода становится холоднее, более плотные колготки помогут сделать короткое платье более практичным.

Какие летние платья лучше всего подходят для осени

Не каждое легкое платье одинаково легко адаптируется к новому сезону. Самыми удачными вариантами остаются фасоны, которые можно комбинировать с различными слоями одежды и осенней обувью.

Платья-комбинации

Эти модели легко трансформировать с помощью свитера, блейзера или лонгслива. В сочетании с сапогами они уже не выглядят исключительно летними.

Платья-рубашки

Благодаря воротнику и рукавам их легко сочетать со свитерами-безрукавками, кардиганами и жакетами. Именно поэтому они хорошо подходят для переменчивой осенней погоды.

Джинсовые платья

Джинсовая ткань остается актуальной в течение всего года. Осенью такое платье можно дополнить сапогами или лоферами и курткой.

Модели миди и макси

Более длинная юбка оставляет меньше открытой кожи, поэтому такие платья проще носить в прохладную погоду. Достаточно добавить подходящую обувь и верхний слой.

Платья с цветочным принтом

Цветы необязательно остаются исключительно летним мотивом. Для осени особенно уместно смотрятся принты на более тёмном фоне – бордовом, коричневом, темно-зеленом или черном.

Какие платья лучше оставить до лета

Есть модели, которые сложнее органично вписать в осенний гардероб. Чрезмерное количество дополнительных слоев в таких случаях может сделать образ перегруженным.

Пляжные платья обычно плохо сочетаются с колготками, теплой одеждой и закрытой обувью, поскольку их крой напрямую ассоциируется с отдыхом у моря.

Очень прозрачные модели также могут создавать проблемы. Если для комфортного ношения осенью под них приходится надевать несколько слоев, образ может потерять легкость.

Объемные платья, связанные крючком, часто имеют ярко выраженный пляжный характер, поэтому их адаптация к более холодному времени года не всегда выглядит естественно.

Платья с ярко выраженными летними принтами сложнее сочетать с осенней эстетикой.

Также стоит осторожно относиться к очень тонким светлым льняным платьям, рассчитанным на жаркую погоду. Даже с дополнительными слоями они могут выглядеть слишком легкими для прохладного сезона.

OBOZ.UA предлагает узнать об удачных вариантах стилизации кожаной юбки.

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