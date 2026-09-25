Все решает стилизация: как носить летние платья осенью
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Летнее платье может оставаться частью гардероба даже после окончания теплого сезона, если правильно подобрать дополнения к образу. Чтобы адаптировать легкую вещь к осенней погоде, достаточно сменить обувь, добавить верхний слой или надеть что-нибудь под платье.
Стилисты из myself.de объяснили, что будет легко стилизовать модели миди и макси, платья-рубашки и платья-комбинации. В то же время некоторые слишком лёгкие или пляжные фасоны лучше оставить до следующего лета.
Платье со свитером
Один из самых простых способов продлить жизнь летнему платью – накинуть поверх него кардиган или свитер. Благодаря этому верхняя часть платья становится незаметной, а нижняя создает эффект юбки.
Такой способ хорошо подходит для моделей миди и макси. Чтобы силуэт оставался пропорциональным, можно выбрать более короткий свитер или заправить его край под пояс.
Платье под осеннюю обувь
Иногда для сезонной трансформации платья достаточно просто сменить обувь. Сандалии, шлепанцы и эспадрильи можно отложить, а вместо них выбрать лоферы, ботильоны или высокие сапоги.
Особенно эффектно в сочетании с массивной обувью смотрятся легкие платья-комбинации и модели с цветочными мотивами. Контраст между нежной тканью и более фактурной обувью делает образ более современным и придает ему осеннее настроение.
Платье под тренч или жакет
Переходная куртка станет практичным дополнением в период, когда утром уже прохладно, а днём температура может повышаться.
Классический тренч хорошо сочетается с простыми платьями миди и макси. Кожаную куртку можно использовать для создания непринужденного образа, особенно если платье имеет цветочный принт или романтичный крой. Еще один универсальный вариант – объемный жакет, который придает образу структурированность.
Наденьте лонгслив под платье
Дополнительный слой необязательно должен находиться поверх платья. Если у модели тонкие бретели, под неё можно надеть тонкий топ или лонгслив.
Проще всего сочетать платья с моделями белого, черного, серого или кремового цвета. Важно, чтобы нижний слой был достаточно тонким: так под платьем не будет создаваться лишний объем, а ткань меньше будет собираться в складки.
Платье-рубашка и свитер-безрукавка
Платье-рубашка особенно хорошо подходит для осенних образов. Сверху на него можно надеть свитер-безрукавку, оставив на виду воротник и рукава.
Такой способ одновременно утепляет верхнюю часть тела и меняет характер летней одежды. Дополнить комплект можно лоферами или сапогами, создав практичный образ для прохладного сезона.
Не забывайте о колготках
Короткие платья осенью могут быть вполне уместны, если позаботиться о тепле для ног. Самый простой вариант – надеть колготки.
Тонкие модели хорошо сочетаются с лоферами, ботильонами и сапогами. Если погода становится холоднее, более плотные колготки помогут сделать короткое платье более практичным.
Какие летние платья лучше всего подходят для осени
Не каждое легкое платье одинаково легко адаптируется к новому сезону. Самыми удачными вариантами остаются фасоны, которые можно комбинировать с различными слоями одежды и осенней обувью.
Платья-комбинации
Эти модели легко трансформировать с помощью свитера, блейзера или лонгслива. В сочетании с сапогами они уже не выглядят исключительно летними.
Платья-рубашки
Благодаря воротнику и рукавам их легко сочетать со свитерами-безрукавками, кардиганами и жакетами. Именно поэтому они хорошо подходят для переменчивой осенней погоды.
Джинсовые платья
Джинсовая ткань остается актуальной в течение всего года. Осенью такое платье можно дополнить сапогами или лоферами и курткой.
Модели миди и макси
Более длинная юбка оставляет меньше открытой кожи, поэтому такие платья проще носить в прохладную погоду. Достаточно добавить подходящую обувь и верхний слой.
Платья с цветочным принтом
Цветы необязательно остаются исключительно летним мотивом. Для осени особенно уместно смотрятся принты на более тёмном фоне – бордовом, коричневом, темно-зеленом или черном.
Какие платья лучше оставить до лета
Есть модели, которые сложнее органично вписать в осенний гардероб. Чрезмерное количество дополнительных слоев в таких случаях может сделать образ перегруженным.
- Пляжные платья обычно плохо сочетаются с колготками, теплой одеждой и закрытой обувью, поскольку их крой напрямую ассоциируется с отдыхом у моря.
- Очень прозрачные модели также могут создавать проблемы. Если для комфортного ношения осенью под них приходится надевать несколько слоев, образ может потерять легкость.
- Объемные платья, связанные крючком, часто имеют ярко выраженный пляжный характер, поэтому их адаптация к более холодному времени года не всегда выглядит естественно.
- Платья с ярко выраженными летними принтами сложнее сочетать с осенней эстетикой.
Также стоит осторожно относиться к очень тонким светлым льняным платьям, рассчитанным на жаркую погоду. Даже с дополнительными слоями они могут выглядеть слишком легкими для прохладного сезона.
OBOZ.UA предлагает узнать об удачных вариантах стилизации кожаной юбки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.