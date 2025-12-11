Время меняться: названы трендовые цвета волос этой зимы

Зима традиционно вдохновляет на обновление имиджа, и колористика — один из самых простых способов освежить внешность. В холодные месяцы волосы часто теряют блеск, поэтому трендовые оттенки этой зимы направлены на создание глубины, тепла и естественного сияния.

Видео дня

Колористы называют сразу несколько модных решений — от сдержанных блонд-оттенков до насыщенных темных тонов, которые делают черты лица более выразительными. В тренде натуральность, легкая мягкость цвета и деликатные переливы, которые подходят как холодному зимнему осветлению, так и разным типам внешности.

Новый тон волос может не только подчеркнуть черты, но и буквально оживить кожу, придавая лицу больше тепла или сияния. Ниже собраны семь самых актуальных зимних цветов, которые уже покоряют салоны красоты.

Блонд Сахара

Этот нежный, приглушенный блонд навеян цветами пустыни и отличается минимальным контрастом. Его главное преимущество — способность делать волосы визуально здоровее и гуще. Колористы отмечают, что зимой, когда летний загар исчезает, этот оттенок добавляет коже мягкого сияния. Цвет подойдет тем, кто хочет освежить образ без резких переходов в цвете и придает общему виду натуральности.

Бургунди

Для более смелых в тренде глубокий бордовый с винно-вишневым оттенком. В отличие от яркого красного, этот тон выглядит благородно благодаря шоколадной основе. Он добавляет лицу тепла и делает черты более выразительными, что особенно актуально зимой, когда кожа становится светлее.

Зимний брюнет

Это мягкий вариант шатена с легкими золотисто-нейтральными бликами, которые создают естественное движение без эффекта ярких светлых прядей. Оттенок чрезвычайно блестящий, глянцевый и выглядит дорого и ухоженно. Такой тон компенсирует зимнюю тусклость освещения и добавляет волосам богатства.

Абрикосовый блонд

Этот теплый, абрикосовый блонд имеет деликатный оттенок и прекрасно подходит обладательницам светлой кожи. Он выглядит как легкая "апельсиновая дымка", а не полностью насыщенный рыжий тон.

Каштаново-рыжий

Для тех, кто хочет тепла, но не готов к яркому рыжему, существует более мягкий вариант — каштан с легким медным блеском. Он выглядит естественно, сохраняет глубину темного цвета и добавляет мягкого тепла. Это классический зимний оттенок, который создает эффект глубины и усиливает текстуру волос.

Горячее эспрессо

Насыщенный темный шоколад с кофейными нотами — один из главных фаворитов холодного сезона. Этот цвет подходит как для теплого, так и для холодного тона кожи, делая образ более гармоничным. Эспрессо-оттенок добавляет волосам блеска и создает эффект глубины, идеальный для тех, кто хочет затемнить или обогатить свой цвет.

Мягкий балаяж

Мягкий бежевый балаяж — отличный вариант для брюнеток, которые хотят осветлить волосы без радикальных изменений. Кремовые нотки, медовые прядки и затемненные корни создают естественный, живой эффект. Этот цвет требует минимального ухода, а зимой растет особенно красиво, не теряя гармоничности. Цвет добавляет объема и подходит тем, кто хочет легкого "зимнего сияния".

OBOZ.UA предлагает узнать, какие цвета волос уже неактуальны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.