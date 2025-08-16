Время для яркости: какие цвета будут в моде осенью-2025

Модный дизайнер Миучча Прада когда-то посоветовала, обращая внимание на цвет, задумываться – нас тянет к нему потому, что он нам действительно нравится, или из-за модных трендов. Тем не менее, знать, какие цвета сейчас в моде, всегда важно. Это позволяет добавлять в образы правильные акценты.

Именно поэтому британский Vogue решил проанализировать осенние модные показы, чтобы назвать те оттенки, которые будут в фаворе в следующем сезоне. Если коротко, то нас ждет довольно яркая осень. Причем добавлять трендовые цвета в свои образы советуют не только в виде полноформатных вещей, но и небольших аксессуаров к монохромным и сдержанным ансамблям. Они привнесут изрядную свежесть в ваши луки.

Мокко мусс

Цвет года по версии института Pantone остается с нами и осенью. Этот светлый и теплый оттенок коричневого намекает на уют и тепло, в котором мы все так нуждаемся, когда на улице становится холоднее.

Томатный красный

Если выбирать красные вещи этой осенью, то они должны быть сочными и насыщенными, действительно яркими и даже кричащими. В тренде цвет спелого помидора, который не стесняется выделяться и аж гореть на солнечном свете.

Неоновые цвета

О ярких неоновых оттенках порой говорят, что они являются проявлением безвкусицы и уместны лишь в некоторых очень специфических ситуациях, как поход в клуб. Но не этой осенью. В следующем сезоне неон будет присутствовать и в одежде, и в аксессуарах. И сочетаться с интересными нетрадиционными материалами, такими как сетка, а также большими объемными вещами, которые сразу обращают на себя все внимание.

Нежный розовый

Вспомните сахарную вату или жевательную резинку – именно такой оттенок розового возвращается в моду. Этот цвет присутствует во всем – в платьях, рубашках, юбках, аксессуарах и даже в верхней одежде и джинсах.

Горчичный

Горчицу мы видим во всех возможных проявлениях этой осенью. Она присутствует и в трикотаже, и в текстиле. А сочетать ее лучше с базовыми черным и серым – этот цвет любит оставаться главным солистом.

Пастельные оттенки

Какой бы цвет вы не любили, этой осенью выберите его пастельную версию. Мятный, оттенок сливочного масла, светлый голубой, нежнейший оранжевый, разбеленный фиолетовый – цвет должен больше угадываться, чем присутствовать.

