Есть неожиданные варианты: какая обувь будет модной осенью-2025

Осенний сезон – это время, когда мы переходим на более зрелищную и акцентную обувь после летних сандалий, босоножек и вьетнамок. И этой осенью в обувные тренды возвращаются подчеркнутая женственность и ностальгия.

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Как пишет издание Who What Wear, сейчас также продолжается переосмысление делового дресс-кода. Именно поэтому на модных подиумах в этом году было так много туфель-лодочек, атласной обуви и интересных форм. Также в обуви замечаем тяготение к экзотическим материалам, которые видим во всем – от сапог до кроссовок. В декоре выделяются миниатюрные броши и пряжки, крупные жемчужные украшения и замысловатые цветочные аппликации. Вот какими будут обувные тренды этой осени.

Вырезы на носках

Туфли с открытым носком традиционно доминируют в весенне-летних коллекциях. Но в этом году не исчезли они и в осенних трендах. При этом холодный сезон предлагает нам причудливые вырезы – смещенные от центра, асимметричные и фигурные.

Атлас

Ностальгическая романтика набирает обороты в моде, зарождая новую волну элегантного стиля. Одним из способов проявить его оказался атлас. В одежде мы видим разнообразие мерцающих атласных платьев-слипов и пышных юбок. Но появляется этот шикарный материал и в обуви. Причем не только в туфлях, но и в сапогах.

Экзотические виды кожи

Элегантные, изысканные вещи возвращаются в тренды. Что касается обуви, мы видим воплощение этих тенденций в использовании экзотических видов кожи – как натуральной, так и искусственной. Модные ботинки, сапоги и даже кроссовки имитируют фактуру и окраску крокодила, аллигатора или даже питона.

Туфли-лодочки

Деловой стиль снова на пике актуальности. На подиумах мы видим многочисленные деловые костюмы и аксессуары. Неудивительно, что туфли-лодочки стали одним из ключевых обувных трендов сезона. В моде все – от классических, но современных кожаных туфель-лодочек до винтажных моделей с романтическими бантами.

Украшения

Активно декорированная обувь – еще один заметный тренд сезона. В дело идет крупный искусственный жемчуг, миниатюрные броши, банты, цветочные аппликации, пряжки и тому подобное. Много обуви, представленной для осени/зимы 2025 года, было украшено украшениями. Главный нюанс: декор должен быть как можно более изысканным и женственным.

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