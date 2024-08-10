Волосы цвета еды. Линдси Лохан поразила эффектным образом и заставила фанатов говорить о чуросе

Фирменный образ американской актрисы Линдси Лохан – длинные рыжие волосы. Но то, что она склонна придерживаться определенного образа, не означает, что актриса не может немного повеселиться с небольшими вариациями, и ее последний образ не что иное, как вкусный.

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Несколько опубликованных ею в Instagram фотографий демонстрируют ее интересный образ. Она невероятно сияющая с макияжем, состоящим из теплых нейтральных оттенков и заметно милых веснушек, но самое красивое здесь – ее волосы, которые парикмахер актрисы называет "волнами чуро", пишет Allure.

Что такое волны чуро

"Волны Churro – это комбинация плоских волн и волн русалки. Они более тягучи и стилизованы в разных направлениях. Сладкие и грязные, как чурос (испанская сладкая обжаренная выпечка из заварного теста)", – объясняет парикмахер Линдси Димитрис Джаннетос.

Парикмахер рассказал, что для того, чтобы добиться такого потрясающего вида, он начал со спрея, затем с помощью плойки создал некоторые волны. После этого распылил лак, а на макушке использовал воск, нанесенный на зубную щетку, чтобы избежать всех разлетов.

Цвет волос тоже близок к цвету этой выпечки. Хотя в последнее время Лохан больше предпочитает клубничный блонд, появляющиеся светлые блики действительно подчеркивают атмосферу корицы – идеально подходит для текстуры, вдохновленной чуросом.

Раздел комментариев к публикации Лохан переполнен фанатами, которые в восторге от того, как она потрясающе выглядит.

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