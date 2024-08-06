5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

Для многих смена времени года является поводом для покупки новых предметов гардероба, а для других это идеальное время, чтобы запланировать визит в салон и сменить прическу. Какую же стрижку выбрать на осень 2024 года?

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Парикмахер Лаура Полко уверена, что этой осенью в тренде будут объемные прически. Среди них – длинные волосы, постриженные слоями, и волнистое деление с эпохи 90-х. Хотя на другом конце спектра трендов, эксперты предполагают продолжение одержимости суперутонченным бобом длиной до подбородка, пишет Bustle.

Предлагаем вам пять лучших стрижек, на которые стоит обратить внимание, чтобы быть в тренде в осенние месяцы.

Кокетливая челка-шторка

2024 год, несомненно, был годом американской актрисы и певицы Сабрины Карпентер – ее влияние выходит за пределы музыки и моды, поскольку ожидается, что фирменная стрижка станет главным трендом осеннего сезона.

"Чубка-шторка прекрасно подходит практически всем – он так красиво обрамляет лицо", – говорит эксперт. Для этого кокетливого стиля и круглой формы она рекомендует использовать овальную щетку.

Обычный прямой боб

Боб сейчас очень популярен. Звезды выбирают эту прическу в разных стилях: от мини-бобов до длинных, ниспадающих между подбородком и плечом. Но обычный прямой короткий боб к подбородку – это поистине вневременной выбор.

Ретро прическа

Крутая стрижка в стиле 70-х возвращается в моду. Та самая челка-шторка в сочетании с объемной прической с большим количеством слоев.

"Поработайте со своей природной текстурой, чтобы создать такой мохнатый вид", – рекомендует парикмахер.

Длинные слои

Для тех, кто предпочитает сохранить свою длину, есть варианты обновить прическу, не избавляясь от лишних сантиметров.

"Мне нравятся длинные слои, которые уложены так, что это создает слегка взъерошенный вид. Это выглядит очень сексуально и мило", – говорит Лаура Полко.

Длинный боб

Если короткие бобы не совсем ваш выбор, то длинные бобы – то, что нужно. Эта прическа позволит вам сохранить определенную длину. Вдобавок, поигравшись с длиной волос вокруг лица, можно прекрасно изменить внешность.

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