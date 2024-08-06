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5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
2,8 т.
5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

Для многих смена времени года является поводом для покупки новых предметов гардероба, а для других это идеальное время, чтобы запланировать визит в салон и сменить прическу. Какую же стрижку выбрать на осень 2024 года?

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Парикмахер Лаура Полко уверена, что этой осенью в тренде будут объемные прически. Среди них – длинные волосы, постриженные слоями, и волнистое деление с эпохи 90-х. Хотя на другом конце спектра трендов, эксперты предполагают продолжение одержимости суперутонченным бобом длиной до подбородка, пишет Bustle.

Предлагаем вам пять лучших стрижек, на которые стоит обратить внимание, чтобы быть в тренде в осенние месяцы.

Кокетливая челка-шторка

2024 год, несомненно, был годом американской актрисы и певицы Сабрины Карпентер – ее влияние выходит за пределы музыки и моды, поскольку ожидается, что фирменная стрижка станет главным трендом осеннего сезона.

5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

"Чубка-шторка прекрасно подходит практически всем – он так красиво обрамляет лицо", – говорит эксперт. Для этого кокетливого стиля и круглой формы она рекомендует использовать овальную щетку.

Обычный прямой боб

5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

Боб сейчас очень популярен. Звезды выбирают эту прическу в разных стилях: от мини-бобов до длинных, ниспадающих между подбородком и плечом. Но обычный прямой короткий боб к подбородку – это поистине вневременной выбор.

Ретро прическа

Крутая стрижка в стиле 70-х возвращается в моду. Та самая челка-шторка в сочетании с объемной прической с большим количеством слоев.

5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

"Поработайте со своей природной текстурой, чтобы создать такой мохнатый вид", – рекомендует парикмахер.

Длинные слои

Для тех, кто предпочитает сохранить свою длину, есть варианты обновить прическу, не избавляясь от лишних сантиметров.

5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

"Мне нравятся длинные слои, которые уложены так, что это создает слегка взъерошенный вид. Это выглядит очень сексуально и мило", – говорит Лаура Полко.

Длинный боб

5 стрижек, которые вы увидите повсюду этой осенью. Фото

Если короткие бобы не совсем ваш выбор, то длинные бобы – то, что нужно. Эта прическа позволит вам сохранить определенную длину. Вдобавок, поигравшись с длиной волос вокруг лица, можно прекрасно изменить внешность.

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