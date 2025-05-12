Что носить летом вместо джинсовых шорт: модные альтернативы летом: модные альтернативы

Ежегодно с наступлением жары возникает знакомый вопрос: какую одежду выбрать, чтобы одновременно было удобно, уместно и стильно? Джинсовые шорты, которые долгое время оставались неизменным летним атрибутом, все чаще уступают место новым, более комфортным вариантам.

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В 2025 году мода переосмысливает подход к летнему гардеробу: на первый план выходит естественность, легкость тканей, свободный крой и акцент на индивидуальность. OBOZ.UA рассказывает об актуальных альтернативах денима, которые помогут составить функциональные и стильные образы на каждый день.

Миди-юбки миди-юбки

Миди-юбки снова в центре внимания. Они могут быть льняными, хлопковыми, плиссированными или из мягкого вискозного трикотажа. Их главное преимущество – они не прилегают к телу и позволяют коже "дышать", сохраняя при этом легкость образа. В паре с кроп-топом или футболкой это идеальный вариант как для офиса, так и для вечерней прогулки.

Боксерские шорты

Спортивные тренды продолжают диктовать моду, и в этом сезоне в топе боксерские шорты в женской интерпретации. Они имеют свободный крой, эластичную талию, легкие ткани и часто – эффектный сатиновый блеск. Это не только удобно, но и очень актуально: такая модель прекрасно комбинируется с объемными рубашками, жилетами или даже жакетами oversize.

Структурированные мини-юбки

Мини не выходит из моды, но в 2025-м оно меняется: в тренде – плотные, "архитектурные" ткани, держащие форму. Такие юбки выглядят уместно и днем, и вечером, особенно если сочетать их с классическими лоферами, рубашками или топами с открытыми плечами. Обратите внимание на модели с накладными карманами или асимметричным кроем.

Легкие брюки на завязках

Брюки из мягких тканей с завязками на талии – идеальное решение на каждый день. Они не стесняют движений, не прилипают к телу, защищают ноги от солнца, насекомых и кондиционированного воздуха в офисах. Плюс – прекрасно сочетаются с любым типом обуви: от босоножек до кроссовок. Выбирайте льняные или муслиновые модели с высокой посадкой.

В 2025 году мода движется в сторону натуральных и тактильно приятных материалов. Лен, хлопок, вискоза, муслин – фавориты лета. Они не только удобны, но и добавляют образам естественности. Трендовые оттенки сезона: белый, кремовый, фисташковый, терракотовый, светло-синий.

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