Вечная классика: 5 вариантов осеннего маникюра, которые подходят всем

Осень всегда приносит изменения в моде: новые оттенки, другие акценты, обновленное настроение. Маникюр в этот сезон становится продолжением образа – сдержанным, но одновременно стильным, с глубокими оттенками и классическими формами.

В трендах осени-2025 – проверенные временем цвета и минималистичные детали, которые подходят к любому стилю и легко адаптируются под разные образы. Эксперты собрали пять вариантов осеннего маникюра, которые остаются вне времени и всегда выглядят уместно.

Молочно-белый

Полупрозрачный молочный маникюр – настоящая классика, которая уже несколько сезонов подряд не выходит из трендов. Нежный белый из выглядит аккуратно, освежает руки и подходит к любой длине ногтей. Для достижения эффекта лучше выбирать слои прозрачного покрытия, а не густо-матовый оттенок.

Black Cherry

Глубокий вишнево-бордовый – еще один беспроигрышный выбор для осени. Он придает элегантности, выглядит дорого и одновременно универсально. Особенно эффектно этот оттенок смотрится на коротких ногтях квадратной или овальной формы. Также это один из самых популярных вариантов педикюра в холодный сезон.

Горошек

Дизайн не теряет актуальности и этой осенью, но теперь с новым звучанием. Если летом доминировали классические черные и белые комбинации, то осенью на смену им приходят более теплые оттенки: коричневый, бежевый, винный. Интересным вариантом станет французский маникюр с акцентом в виде мелких контрастных точек.

Микс

Для тех, кто не может остановиться на одном дизайне, эта тенденция станет идеальным решением. Сочетание нескольких стилей на разных ногтях выглядит ярко и современно. Особенно популярны сочетания "черепахового" узора, золотого хрома и мраморного френча. Главное – придерживаться единой цветовой гаммы, чтобы маникюр выглядел гармонично.

Коричневые оттенки

Коричневый – настоящий символ осеннего сезона. Если черный кажется слишком резким, шоколадные или каштановые оттенки станут отличной альтернативой. Они выглядят тепло и стильно, а также легко сочетаются с гардеробом осенних оттенков.

