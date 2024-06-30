Ваш взгляд кардинально изменится: как научиться наносить подводку для глаз как профи

Каждая женщина знает, как подводка для глаз может превратить обычный макияж в настоящее произведение искусства. Она придает выразительность взгляду, делает глаза больше и подчеркивает их природную красоту.

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Однако если наносить подводку неправильно, она может исказить образ и сделать его неаккуратным. Чтобы вы не сталкивались с трудностями во время макияжа глаз Good Housekeeping поделился советами, которые научат вас краситься как профессионал.

Подчеркивать взгляд подводкой далеко не так легко, как может показаться на первый взгляд. Линии могут получаться неровными и размазываться. Поэтому макияж превращается в настоящее испытание, но если следовать нескольким советам, то овладеть этим искусством вполне возможно.

Жидкая или гелевая подводка

Каждый вид подводки имеет свои особенности нанесения. Если вы любите использовать жидкие или кремовые текстуры, то важно наносить продукт как можно ближе к ресницам, чтобы между линией и точкой роста волосков не было пробелов.

Карандаш

Карандашом, как правило, легче пользоваться, чем жидкой подводкой. Все что нужно сделать, это осторожно подвести линию ресниц, а затем маленькой кисточкой растушевать ее поближе к корням волосков.

Как нарисовать ровную линию

Чтобы создать ровную линию, уложите палец недалеко от внешнего уголка глаза и придерживайте кожу, чтобы наносить подводку было легче. Но не натягивайте веко, ведь это может создать лишние морщинки, а также после того, как кожа вернется в свое обычное состояние, линия будет казаться кривой.

Также во время того, как вы делаете макияж глаз, поднимите подбородок немного вверх, а взгляд направьте вниз, чтобы ваши веки были полузакрытыми, но вы все еще могли видеть их в зеркале.

Верхняя и нижняя линия ресниц

Эксперты не рекомендуют подчеркивать нижнюю линию ресниц, ведь это может зрительно уменьшить глаза и сделать взгляд тяжелым.

Как зафиксировать подводку

Если ваша подводка размазывается и деформируется, попробуйте закрепить ее с помощью жидких теней. Для этого наберите небольшое количество продукта на палец и постучите по подводке. Это не только закрепит ее на месте, но и придаст мерцание.

Если этого оказалось недостаточно, обратите внимание на свой уход за кожей вокруг глаз. Возможно, вам следует использовать праймер или наносить меньше увлажняющего крема.

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