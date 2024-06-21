Секреты летнего макияжа от профессионалов: как сделать образ невесомым

Летом хочется максимально легкого и натурального макияжа. Важно не забывать об этапе предварительного ухода и использовать SPF-крем, защищающий от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

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Сохранить свежесть макияжа в летнюю жару – нелегкая задача. Эксперты рассказали о нескольких простых лайфхаках, которые помогут сделать макияж невесомым и максимально устойчивым.

Водостойкая тушь

Визажисты советуют летом использовать водостойкую тушь. Здесь есть несколько нюансов. Водостойкая формула защитит ресницы от воздействия влаги. Профессиональные бренды часто добавляют в тушь полезные компоненты, которые уплотняют, укрепляют ресницы и предотвращают их выпадение. Однако есть и минусы. Устойчивое основание может содержать различные химические вещества, иногда вызывающие аллергические реакции. Продукт следует тщательно смывать специальными средствами.

Легкие текстуры

Оставьте плотные тональные кремы на прохладный сезон. Летом лучше выбирать жидкие невесомые текстуры. Макияж похож на гардероб – у вас должны быть продукты, соответствующие сезону: летом легкие уходовые средства и прозрачные основы позволяют коже сиять.

Прозрачная пудра

Закрепить макияж поможет прозрачная пудра. Наносить ее следует с помощью кисточки, тщательно сосредотачиваясь на наиболее жирных участках Т-зоны.

"Плотный макияж начнет таять на солнце. Базу под макияж лучше наносить небольшими тонкими слоями. Нанесите слой, дайте ему застыть, а затем добавьте другой слой, если нужно", – отметил визажист Сафрон Хьюз.

Спрей для фиксации

Спрей для фиксации поможет сохранить макияж даже в самые жаркие дни. Это средство создает защитный барьер и обеспечивает длительный эффект. Некоторые спреи даже оказывают эффект охлаждения. Равномерно нанесите спрей на кожу и дайте ему высохнуть естественным путем.

Салфетки от лишнего кожного жира

Носите с собой матированные салфетки, которые помогут быстро впитать излишки жира и пота на лице. Важно не тереть, а промокать кожу – это будет предотвращать стирание макияжа, одновременно удаляя остатки жира и сохраняя натуральный блеск.

Эффект сияния

"Смешайте сияющий праймер с тональным кремом или бронзатором, чтобы получить сверхбыстрый солнечный финиш", – советует визажист Эйми Коннолли.

На щеки, переносицы, на уголки век и на губы можно нанести кремовые румяна, чтобы получить однотонный матовый эффект.

Защита SPF

Солнцезащитный крем защищает от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей и имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Средства с SPF не обладают накопительным эффектом, поэтому их нужно обновлять каждые 2-3 часа. Можно заменить основу качественными тонированными солнцезащитными средствами с уровнем SPF не менее 30.

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