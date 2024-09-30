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В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
603
В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото

Дочь покойного музыканта Майкла Джексона, модель Пэрис Джексон вышла на публику в смелом образе. Актриса остается в центре внимания поклонников Недели моды в Париже благодаря своему дерзкому стилю и новый аутфит не стал исключением из ее модных правил.

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Пэрис нарядила длинное пальто-тренч темно-песочного оттенка. Двухбортный фасон, придающий объему в плечах звезды, подходил к ее светлым волосам. Джексон добавила к тренчкоту сумку сливового цвета и бордовые туфли-лодочки. Главной изюминкой казалось бы обыденного лука стало то, что знаменитость надела его на голое тело.

В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото
В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото
В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото

Модель позировала перед камерами фотографов обнажив одну ногу. На декольте Пэрис можно было разглядеть ее тату в виде чакр, представляющих энергетические точки. Как известно, у Джексон более 50 татуировок, несколько из которых посвящены ее покойному отцу.

В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото
В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото
В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото

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