В тренче на голое тело: дочь Майкла Джексона в Париже показала смелый образ. Фото

Дочь покойного музыканта Майкла Джексона, модель Пэрис Джексон вышла на публику в смелом образе. Актриса остается в центре внимания поклонников Недели моды в Париже благодаря своему дерзкому стилю и новый аутфит не стал исключением из ее модных правил.

Видео дня

Пэрис нарядила длинное пальто-тренч темно-песочного оттенка. Двухбортный фасон, придающий объему в плечах звезды, подходил к ее светлым волосам. Джексон добавила к тренчкоту сумку сливового цвета и бордовые туфли-лодочки. Главной изюминкой казалось бы обыденного лука стало то, что знаменитость надела его на голое тело.

Модель позировала перед камерами фотографов обнажив одну ногу. На декольте Пэрис можно было разглядеть ее тату в виде чакр, представляющих энергетические точки. Как известно, у Джексон более 50 татуировок, несколько из которых посвящены ее покойному отцу.

Ранее OBOZ.UA писал о самом модном платье осени 2024, которое заполонило не только подиумы, но и гардеробы знаменитостей. Как выглядит любимый тренд Анджелины Джоли и Хейли Бибер – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!