Самое модное платье осени 2024: подиумы заполонили черные наряды, как у Анджелины Джоли и Хейли Бибер. Фото

Подиумы модных показов заполонили длинные черные платья, бесспорно ставшие хитом осени 2024. Начало их эпохи началось еще с прошлогодней весны после того, как модель Хейли Бибер пришла в таком образе на Academy Museum Gala, но именно в сентябре 2024-го он достиг своего пика.

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И это не просто так, ведь длинное черное платье – универсальный вариант как для ежедневных выходов, так и для праздничных событий. Как видим, в 2024 году идея всемирно известного модельера Коко Шанель с классическим маленьким черным платьем перевернулась с ног на голову, но изменился формат – теперь модницы предпочитают длинные платья. Vogue France отмечает, что этот тренд на модных показах осень-зима 2024-2025 начали бренды Ferragamo и Bottega Veneta.

Особенностью черного платья длины макси является его возможность визуально вытянуть силуэт. В частности, характерными чертами этого тренда стали глубокий вырез на спине, шерстяная драпировка, открытые плечи с воротником бардо, разрезы и длинные рукава, как у Анджелины Джоли на Международном кинофестивале в Торонто.

Знаменитости уже показали, с чем можно сочетать приталенное длинное черное платье. Американская модель Жасмин Туск носит его с пиджаком, а актриса Анджелина Джоли – с тренчем.

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