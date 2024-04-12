В стиле Одри Гэпберн. Как выглядит 'шепот пикси', который назвали самой крутой стрижкой весны

Существуют несколько способов, как отпраздновать приход весны: обновить гардероб или сменить прическу. Если весеннее солнце заставило вас задуматься о новом имидже, обратите внимание на трендовую стрижку "шепот пикси".

Новая тенденция была вдохновлена легендарной актрисой Одри Хэпберн и ее фирменной прической, пишет Glamour. Недавно фотографию с модной пикси показала модель Тейлор Хилл.

По словам звездного парикмахера Даниэль Приано, придумавшей название "шепот пикси" и создавшей стрижку для знаменитости, в названии отображается "идея сочетания чего-то нежного и эфирного с игривым и волшебным". "Мы с Тейлор работаем вместе более десяти лет, и вспомнили немало образов Одри Хэпберн, поскольку Тейлор на нее похожа", – говорит мастерица.

С точки зрения того, как появилась эта особенная пикси, Приано говорит, что волосы Хилл недавно подстригли для съемки, но потом она подумала, что хочет их отрастить. Однако другой мастер испортил пряди модели. Когда пришло время для стрижки, Хилл поделилась, что ей "хотелось чего-то, что бы повторяло пикси, что-то современное, но неподвластное времени, с отдачей классической элегантности", – говорит Приано.

Если вы хотите иметь подобный стиль, эксперт говорит, что важно проконсультироваться со своим стилистом: "Упоминание ключевых элементов, таких как "короткие и многослойные с мягкой текстурой по краям", может дать четкое представление". Приано вместе с известным парикмахером Дэйвом Стенвеллом соглашаются, что лучше всего будет взять с собой в салон фотографии прически.

Боитесь, что "шепот пикси" не для вас? Стэнвелл уверяет: "Эта стрижка отличная, потому что вы можете откорректировать ее по своему усмотрению". Особенно если у вас есть парикмахер, которому вы действительно доверяете, чтобы он учел такие вещи, как форма лица и густота волос.

Что касается ухода за прической, Приано говорит, что "обычно пикси предусматривает регулярную обрезку каждые четыре-шесть недель, чтобы форма и текстура выглядели острыми. Точная частота может меняться в зависимости от того, насколько быстро растут ваши волосы и насколько структурированы вы хотите, чтобы срез оставался в течение длительного времени".

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