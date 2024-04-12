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Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
207
Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Правильное питание и здоровые волосы – это две связанные вещи, говорят эксперты. Даже несмотря на то, что выпадение и потеря волос может быть вызвана генетикой, а также стрессом и гормональными изменениями, многое можно сказать о влиянии сбалансированной диеты, богатой витаминами, минералами, белками и полезными жирами, если ваша цель – иметь красивые локоны.

Как пишет She Finds, употребление правильной пищи имеет решающее значение для здоровья волос. Но так же важно избегать продуктов, которые могут навредить прядям.

Меньше бекона

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Бекон и другое ультраобработанное мясо содержит нитраты, химические вещества и консерванты, которые могут ухудшить ваше здоровье и повлиять на рост волос, вызывая воспаление.

Больше рыбы, в частности, лосося

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Вашим волосам и телу нужен белок, чтобы быть здоровыми, поэтому вы получите гораздо больше пользы от рыбы, как лосось, которая богата омега-3 жирными кислотами.

Меньше газированных напитков

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Высокое содержание сахара в газировке вызывает воспаление в организме, что негативно влияет на волосяные фолликулы и может стимулировать выпадение волос. Кроме быстрого притока энергии, который они обеспечивают, у сладких газированных напитков есть мало полезных свойств.

Больше воды

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Вода важна для выведения шлаков и токсинов, а также для увлажнения каждой клетки и фолликула вашего тела.

Меньше сухих завтраков

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Сухие завтраки часто богаты сахаром, который может вызвать воспаление в организме. Добавление молока к хлопьям может обеспечить вас кальцием и витамином D, которые важны для волос, но содержание жира в нем также повышает уровень тестостерона в организме.

Больше овсяной каши с черникой

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Вместо того чтобы есть хлопья ежедневно, подумайте о том, чтобы заменить их на богатую клетчаткой овсяную кашу. Добавьте чернику для природных сладких антиоксидантов и миндаля, чтобы получить больше витамина Е, здоровых жиров и белка.

Меньше супа быстрого приготовления

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Такой суп готовится быстро, легко и вы можете подумать, что это более здоровая альтернатива фастфуду. Однако он насыщен натрием, что может лишить ваше тело влаги. Волосам нужен здоровый уровень увлажнения.

Больше домашнего супа

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Не забывайте есть суп – просто попробуйте приготовить его дома во избежание консервантов и высокого содержания соли.

Меньше красного мяса

Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

По словам Йорама Харта, доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога и медицинского директора MDhair, еще одним продуктом, вызывающим выпадение волос и ослаблением прядей, является красное мясо.

"Попытайтесь уменьшить количество мяса и жареной пищи в своем рационе", – говорит он, поскольку это усиливает воспаление и способствует превращению тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ). Этот мужской гормон, добавляет он, связан с андрогенной утратой волос.

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