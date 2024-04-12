Эксперты советуют. Какие продукты категорически нельзя есть, если у вас выпадают волосы, и чем их заменить

Правильное питание и здоровые волосы – это две связанные вещи, говорят эксперты. Даже несмотря на то, что выпадение и потеря волос может быть вызвана генетикой, а также стрессом и гормональными изменениями, многое можно сказать о влиянии сбалансированной диеты, богатой витаминами, минералами, белками и полезными жирами, если ваша цель – иметь красивые локоны.

Как пишет She Finds, употребление правильной пищи имеет решающее значение для здоровья волос. Но так же важно избегать продуктов, которые могут навредить прядям.

Меньше бекона

Бекон и другое ультраобработанное мясо содержит нитраты, химические вещества и консерванты, которые могут ухудшить ваше здоровье и повлиять на рост волос, вызывая воспаление.

Больше рыбы, в частности, лосося

Вашим волосам и телу нужен белок, чтобы быть здоровыми, поэтому вы получите гораздо больше пользы от рыбы, как лосось, которая богата омега-3 жирными кислотами.

Меньше газированных напитков

Высокое содержание сахара в газировке вызывает воспаление в организме, что негативно влияет на волосяные фолликулы и может стимулировать выпадение волос. Кроме быстрого притока энергии, который они обеспечивают, у сладких газированных напитков есть мало полезных свойств.

Больше воды

Вода важна для выведения шлаков и токсинов, а также для увлажнения каждой клетки и фолликула вашего тела.

Меньше сухих завтраков

Сухие завтраки часто богаты сахаром, который может вызвать воспаление в организме. Добавление молока к хлопьям может обеспечить вас кальцием и витамином D, которые важны для волос, но содержание жира в нем также повышает уровень тестостерона в организме.

Больше овсяной каши с черникой

Вместо того чтобы есть хлопья ежедневно, подумайте о том, чтобы заменить их на богатую клетчаткой овсяную кашу. Добавьте чернику для природных сладких антиоксидантов и миндаля, чтобы получить больше витамина Е, здоровых жиров и белка.

Меньше супа быстрого приготовления

Такой суп готовится быстро, легко и вы можете подумать, что это более здоровая альтернатива фастфуду. Однако он насыщен натрием, что может лишить ваше тело влаги. Волосам нужен здоровый уровень увлажнения.

Больше домашнего супа

Не забывайте есть суп – просто попробуйте приготовить его дома во избежание консервантов и высокого содержания соли.

Меньше красного мяса

По словам Йорама Харта, доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога и медицинского директора MDhair, еще одним продуктом, вызывающим выпадение волос и ослаблением прядей, является красное мясо.

"Попытайтесь уменьшить количество мяса и жареной пищи в своем рационе", – говорит он, поскольку это усиливает воспаление и способствует превращению тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ). Этот мужской гормон, добавляет он, связан с андрогенной утратой волос.

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